مجموعة أراس تطلق أول مشاريعها العقارية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة أراس، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إطلاق مشروعها العقاري الأول «أراس ريزيدنس»، في منطقة مجان، بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون درهم.

يعد مشروع «أراس ريزيدنس»، المشروع السكني الأول للشركة في إمارة دبي، حيث يضم المشروع باقة من الخيارات السكنية المتنوعة، على مساحة 17 ألف قدم مربعة، وإجمالي مساحة بناء 140 ألف قدم مربعة. يتألف المبنى من 8 طوابق.

ويتمتع مشروع «أراس ريزيدينس»، بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من المناطق الحيوية في دبي، فهو يبعد 4 دقائق عن عالم آي إم جي، و8 دقائق عن القرية العالمية، و15 دقيقة عن وسط مدينة دبي، و20 دقيقة عن دبي مارينا.

وقال أشرف محمود رئيس مجلس إدارة مجموعة أراس: «بدأنا في تنفيذ المشروع خلال الجائحة، وكنا على ثقة بأن الوضع الاقتصادي في الإمارة، سيعاود الانتعاش، لذلك، حرصنا على متابعة العمل وفق الخطة.

واليوم، بلغت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 50 %، ونحن مستمرون في العمل، كي يصبح المشروع جاهزاً للتسليم في الربع الأخير من نهاية 2021».

وأعلن علاء مسعود رئيس قسم التسويق في مجموعة أراس، فتح باب البيع للوحدات السكنية لمشروع «أراس ريزيدنس»، أول مشاريعنا العقارية، حيث تم فتح حساب الضمان البنكي الخاص للمشروع، واعتماده من قبل التسجيل العقاري في دبي، بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 50 %.

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