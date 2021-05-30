ولاية فيكتوريا الأسترالية تطلق حملة جديدة للترويج للمأكولات في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ولاية فيكتوريا، سلة الغذاء الأسترالية وأحد أكبر موردي الأغذية في العالم، إطلاق حملة ترويجية تحت عنوان: «تذوقوا نكهات ولاية فيكتوريا» للمأكولات عالية الجودة، بالتعاون مع 5 مطاعم رئيسية بدبي، وذلك بهدف الترويج للأغذية عالية الجودة، التي تشتهر بها الولاية.

وستتعاون ولاية فيكتوريا مع كل من «ترو أوسي بيف آند لامب»، و«فود سورس إنترناشيونال»، و«جيتس هوسبيتاليتي»، ومطاعمها الرئيسية، بما فيها «بيسترو دي آرتس» و«بابليك» و«ريفورم سوشيال آند جريل» و«فولي باي نيك أند سكوت»، و«ألترا براسيري»، وذلك لضمان تحقيق أهداف الحملة.

وسيشارك الشيف الشهير جاي جروسي، من ملبورن، في هذه الحملة باعتباره أحد أهم الطهاة الأستراليين المختصين بالمطبخ الإيطالي، ومؤلف 6 كتب طهو، حيث سيبتكر قوائم طعام مميزة، خلال شهر يونيو لكلّ من مطاعم جيتس هوسبيتاليتي المشاركة بالحملة.

وقال قاسم يونس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة لدى مكتب الشؤون التجارية والاستثمارية لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية: «يسرنا وشركاؤنا توفير أفضل منتجات ولاية فيكتوريا مرة أخرى في دبي، فعلى الرغم من قيود السفر المفروضة حالياً، وتعطّل سلسلة التوريد بين أستراليا والمنطقة، ما زالت المنتجات الغذائية عالية الجودة لفيكتوريا تشكل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات أستراليا من المواد الزراعية والغذائية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف هذا التعاون التجاري المهم إلى دعم حصة ولاية فيكتوريا في أسواق المنطقة، والمساهمة في الحفاظ على علاقاتها المتينة مع الشركاء التجاريين المحليين».

وستشمل قوائم الطعام التي ستقدمها المطاعم مأكولات محضرة من منتجات ولاية فيكتوريا، بما في ذلك لحم الغزال الحلال، جبنة فيتا من وادي يارا، وألبان ميريديث، وإلى جانب منتجات مولوارا شركة بما فيها لحم بقر أنجوس الأسود الفاخر، ولحم الضأن الفيكتوري الممتاز.

وكشفت حكومة ولاية فيكتوريا مؤخراً عن صدارة الإمارات والسعودية قائمة الأسواق عالية القيمة والمستوردة للألياف والمواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سجلت فيكتوريا في عام 2019-2020 أعلى نسبة لصادراتها من المواد الغذائية والألياف على الإطلاق، بقيمة بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار.

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