سيادة للتطوير تحرز تقدماً ملحوظاً بمشروع المهرة السكني في مدينة مصدر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة سيادة للتطوير، تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البناء والتشييد لمشروع المهرة، الواقع في مدينة مصدر بأبوظبي، حيث قاربت نسبة التنفيذ 35 % من إجمالي عمليات البناء.

وطرحت الشركة مؤخراً، الوحدات السكنية في مشروع «ياس بيتش ريزيدنس»، ذي الموقع المتميز في جزيرة ياس، للبيع، أمام جميع الجنسيات، وسجلت الشركة إقبالاً عليها، حيث تتميز الوحدات السكنية بإطلالة على مياه الخليج العربي، إلى جانب مساحات تناسب العائلات والأفراد، وطرق سداد مرنة.

وقال شوقي دراجي عضو مؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير: واصلنا تنفيذ مشاريعنا العقارية في أبوظبي، رغم الجائحة وتأثيراتها، حيث طبقنا الإجراءات الاحترازية في مواقع المشاريع، وذلك للتمكن من بنائها وتشييدها وتسليمها بالوقت المناسب للمشترين والمستخدمين النهائيين.

وأضاف: حققت أعمال البناء والتشييد في مشروع المهرة، نسب إنجاز متقدمة، قاربت 35 %، ويشمل المشروع بنايتين، توفران نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة على الشوارع الرئيسة، والمدينة المستدامة المحيطة بها.

وذكر أن شركة سيادة للتطوير، انتهت من أعمال الأساسات في مشروع ياس بيتش ريزيدنس، الذي سيضم 370 وحدة سكنية متعددة المساحات، والعديد من المرافق الخدمية، ومن المتوقع الانتهاء من تشييده في نهاية عام 2022، موضحاً أن الوحدات السكنية في المشروع، متاحة للتملك من جميع الجنسيات.

وأفاد بأن الشركة سجلت إقبالاً على الوحدات السكنية في مشروعي «المهرة» و«ياس بيتش ريزيدنس»، وأعرب عن توقعاته أن يشهد القطاع العقاري، المزيد من التعافي والتحسن خلال الفترة القادمة، خاصة مع الإعلان عن مجموعة من المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، حيث كانت لهذه المبادرات والحزم، أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين بالاقتصاد الوطني، وستساعد في استقطاب وجذب المزيد منهم للإقامة، وإطلاق الأعمال من الدولة، خاصة مع توفر البيئة الاستثمارية المشجعة، وتوفر الأمن والاستقرار، والبنية التحتية المتطورة.

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