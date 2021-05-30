تعاون بين سيدات أعمال عجمان والفجيرة

المصدر: عجمان- (البيان)

بحثت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ورئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان مع وفد من لجنة سيدات أعمال الفجيرة برئاسة عائشة محمد الجاسم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة رئيسة اللجنة، سبل التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المستقبلية لخدمة سيدات ورائدات الأعمال.

وخلال اللقاء قدمت عبير الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان نبذة عن الخطة الاستراتيجية للمجلس وأبرز المشاريع والمبادرات التي ينفذها خلال العام الجاري، كما اطلع الحضور على الخطة التدريبية وتنوعها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة.

واطلع وفد لجنة سيدات أعمال الفجيرة على مبادرة «رفوف» وتطورها من قناة داخلية لتسويق منتجات العضوات داخل مقر المجلس إلى قناة تسويقية مستدامة في جمعية أسواق عجمان التعاونية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية. وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعضواته بهدف زيادة مبيعاتهن وتشجيعهن على تنمية استثماراتهن.

وقام الوفد بجولة ميدانية في مركز عجمان لريادة الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المركز لرواد ورائدات الأعمال ودوره في إيجاد منصة معارض مستدامة.

وأشاد الحضور بتوجيهات القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة أعمال داعمة لمشاريع رائدات وسيدات الأعمال وتوفير المقومات اللازمة لضمان المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، كما أكد الحضور أهمية التعاون والتنسيق المستمر للارتقاء بالخدمات الموجهة لسيدات الأعمال ومواكبة تطلعاتهن وطموحاتهن.

واستعرضت عائشة الجاسم، جهود غرفة الفجيرة في إيجاد لجنة معنية بمشاريع سيدات الأعمال بهدف توفير منصة داعمة وتمكينهن من تطوير أفكارهن ومشاريعهن، وأكدت حرص اللجنة على تطوير علاقاتها مع مجالس سيدات الأعمال في الدولة، حيث استهلت لجنة سيدات أعمال الفجيرة زياراتها الميدانية بمجلس سيدات أعمال عجمان. وأشادت بجهود مجلس سيدات أعمال عجمان ودوره في توفير مناخ تنافسي ريادي يوفر كل الممكنات التي تخدم عضواته وتصب في استدامة مشاريعهن.

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