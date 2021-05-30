«أرادَ» ترسي أول العقود الإنشائية في مجتمع «مسار» السكني كثيف الأشجار

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت شركة أرادَ عن ترسية أول عقدين في مشروعها الثالث مَسار، الذي يقع في ضاحية السيوح بإمارة الشارقة ويمتد على مساحة 19 مليون قدم مربعة. وتم إطلاق المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات درهم في يناير الماضي، ويضم 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي متلاصق ضمن مخطط رئيس من 8 مجتمعات مسوّرة وسط محيط من الأشجار الكثيفة والمساحات الطبيعية الخضراء.

وتم منح عقد تصميم البنية التحتية وخدمات الإشراف والاستشارات في مَسار لشركة بارسونز الأمريكية للاستشارات الهندسية، وستشرف على جميع جوانب تخطيط البنية التحتية للمشروع، بما في ذلك الطرق ومرافق المياه والطاقة والتصريف الصحي بما يتوافق مع التصميم الكلي للمخطط الرئيس للمشروع. وتم تكليف شركة الشعفار للمقاولات العامة بتشييد مركز زوار مَسار، وسيبدأ العمل فوراً ومن المتوقع انتهاء الإنشاءات خلال ستة أشهر. وستقوم شركة الشعفار كذلك ببناء أول عقار في المشروع وهو عبارة عن فيلا للعرض تتكون من خمس غرف نوم في حي سنديان، وسيتم الانتهاء منها كذلك بحلول نهاية هذا العام.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: هذه لحظة فارقة بالنسبة لمشروع مَسار الذي عملنا على تصميمه بهدف صوغ معايير جديدة لأساليب العيش ليس في الشارقة فقط وإنما في جميع المجتمعات السكنية على مستوى المنطقة. وقد شهدنا إقبالاً كبيراً على المنازل ضمن المرحلة الأولى من المشروع في إطار الأداء المتميز للقطاع العقاري في الشارقة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

ويقع مركز الزوار في قلب المخطط الرئيس للمشروع، وسيتيح الفرصة أمام الزائرين والسكان المستقبليين للاطلاع على نبذة عن التجربة المعيشية المبتكرة التي سيوفرها مَسار للقاطنين عند انتهاء المشروع. ويضم المشروع أكثر من 50 ألف شجرة كما يتخلله محور مركزي أخضر منسق ومهيأ للمشاة، وسيكون هناك ممرات للمشي ومسارات مخصصة لركوب الدراجات الهوائية ومناطق للتأمل والاسترخاء إضافة إلى باقة من المرافق الرياضية المتنوعة.

وبدأ في يناير بيع أول 445 منزلاً ضمن سنديان وتشكل المرحلة الأولى من مَسار، ومن المخطط إطلاق مبيعات المرحلة الثانية بحلول نهاية هذا العام. وتتنوع الخيارات السكنية في المرحلة الأولى ابتداءً من المنازل الريفية المتلاصقة من غرفتي نوم، وصولاً إلى فلل حدائق السنديان والمكونة من خمس غرف نوم، وسيتم تجهيز جميع الوحدات بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية وعلى مقربة من المرافق الترفيهية المختلفة في قلب المشروع. ومن المتوقع إنهاء العمل في أول باقة من المنازل في حي سنديان في الربع الأول 2023.

ويقع المشروع في ضاحية السيوح الجديدة والمتنامية وعلى مقربة من مدينة تلال وجامع الشارقة الكبير ومشروع أرادَ الأول، ومساكن نَسمَة، مع سهولة الوصول إلى شارع الإمارات وطريق مليحة، كما لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

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