تخفيضات حتى 70 % في النسخة الثانية من معرض «التسوق الكبير» بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

يستعد مركز إكسبو الشارقة، لاستضافة فعاليات النسخة الثانية من معرض التسوق الكبير، الحدث الأبرز من نوعه بإمارة الشارقة في مجال التخفيضات على منتجات الأزياء، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل والأكسسوارات، والذي تنظمه شركة ليز إيفنت، في الفترة من 2 إلى 6 يونيو.

ويقدم المعرض لزواره تجربة تسوق مميزة، تتضمن عروضاً متميزة، وتخفيضات كبيرة، تصل نسبتها إلى أكثر من 70 %، على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة، التي سيقدمها كبار تجار التجزئة، وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل ألدو، وإل سي وايكيكي، وهاش بابيز، وكول آت سبرنج، ولازينزا، ولاكوست وجانت، والمندوس، وغيرها الكثير.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة معرض «التسوق الكبير»، يأتي في إطار حرص المركز على تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة، وتوفير الدعم لهم، من خلال تنظيم عدد كبير من معارض التجزئة، والتي تعد فرصاً مهمة للشركات العارضة، لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين، وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها، إلى جانب دور هذه المعارض في تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها، مشيداً بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذا الحدث، وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة، وتميز العروض المطروحة، والحسومات الجاذبة، التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية.

ولفت إلى أن مركز إكسبو الشارقة، يحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن تحقيق جودة عالية في التنظيم، ووفقاً لأرقى المواصفات، بما يسهم في إنجاح كافة الفعاليات التي يستضيفها، ويحقق تطلعات العارضين في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من استراتيجية المركز الرامية إلى الارتقاء بصناعة المعارض وتطويرها، وتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين، على رأس أولوياته، خلال الحدث، من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.

ويفتح المعرض، الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه للزوار من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، كما يتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.

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