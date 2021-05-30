شركة IO21 للبرمجيات في دبي تتأهل للتصفيات النهائية من برنامج Women Tech Founderالعالمي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة IO21، شركة التكنولوجيا والتقنيات المتطورة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والمتخصصة بتقديم الحلول والأفكار المبتكرة لاحتياجات الشركات ورجال الأعمال والأفراد، عن تأهلها للمرحلة النهائية من برنامج Women Tech Founders العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وفي إطار مبادرة "توفير الفرص لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد" (POWER)، عقدت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة أبوظبي شراكة مع برنامج Women Techmakers من غوغل لاستضافة برنامج Women Tech Founders.

وعلى مدار أربعة أسابيع في مايو ويونيو 2021، سيقدّم البرنامج تدريبًا على المهارات لـ 50 سيدة أعمال في مجال التكنولوجيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين. وسيقدّم التدريب التقني خبراء التكنولوجيا وأصحاب الشركات الناشئة من غوغل للمساهمة في بناء شبكة من صناع التغيير التكنولوجي المستقبليين في المنطقة.

وكانت شركة IO21 قد أبصرت النور على يد الشريكة المؤسسة هايلي يون (25 عامًا)، والتي تعمل كرئيسة تنفيذية للتكنولوجيا في الشركة لقيادة الرؤية التقنية طويلة المدى، وهي المسؤولة عن تطوير منتجات برمجية جديدة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات البرامج الأخرى.

ولدى تأسيسها في يونيو 2020، بدأت الشركة في تقديم خدماتها في مجال تطوير البرامج وتطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وبعد ذلك توسعت خدماتها لتشمل تقديم الاستشارات التقنية الشاملة ودعم التشغيل في موقع العميل وعن بعد. كذلك، أجرت الشركة عددًا من المشاريع الخيرية وهي تشارك بنشاط في حلقات الإرشاد والندوات العالمية للمساهمة في دعم المجتمع.

وتعليقًا على الإعلان عن تأهلها للمرحلة النهائية من البرنامج، قالت هايلي يون: "يسعدني اختيار شركة IO21 كمرشح نهائي لبرنامج Women Tech Founders في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة التي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها في مجال التكنولوجيا. في الواقع، أنا أتطلع إلى الجلسات التدريبية التي سيجريها خبراء غوغل للتمكن من التواصل مع رائدات الأعمال الأخريات في القطاع من أنحاء المنطقة والولايات المتحدة".

وستتلقى المتأهلات للتصفيات النهائية من برنامج Women Tech Founders تدريباً على سلسلة من مفاهيم تطوير الأعمال والتكنولوجيا مثل التفكير التصميمي، و الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات، وورش عمل النتائج الرئيسيةOKR) ). كذلك، سيتم تخصيص الجلسات بحسب مهارات المشاركات لتمكينهن من الاستفادة من التكنولوجيا في توسيع أعمالهن، والتواصل مع نظرائهن في الولايات المتحدة، والتعاون مع النساء الرائدات الأخريات في مجال التكنولوجيا.

هذا وستتلقى المتأهلات للتصفيات النهائية دعمًا مجانيًا، ودعوات حصرية إلى معسكرات التدريب التقني التي تستضيفها غوغل وإلى ندوات الإرشاد المخصص والدعم التقني من خبراء غوغل، فضلاً عن فرصة لتقديم التعليقات لفرق منتجات غوغل، ودعم مجتمع Women Techmakers على المدى الطويل، وتمكين المرأة في القطاع التقني.

ووفقًا لإحصاءات Women in-tech للعام 2020، تشغل النساء 20% فقط من المناصب في عالم التكنولوجيا. وتؤمن هايلي يون إيمانا راسخًا بأن النساء سيقدّمن في مجال التكنولوجيا جيلًا جديدًا من رواد الأعمال وسيساهمن في خلق الفرص، وذلك لأن التنوع يولّد المزيد من الإيرادات ولأن النساء يقدّمن وجهات نظر جديدة، وبالتالي قدوات جديدة ومنظورًا مختلفًا.

وأضافت يون: "بصفتي امرأة في قطاع يهيمن عليه الذكور، غالبًا ما يظنّ الناس أنني موظفة إدارية، ومن الواضح أن النساء يتقاضين أقل من الرجال المثقفين في كل مستوى تعليمي. لذا، كان العمل كمهندسة في الشرق الأوسط مثيرًا للاهتمام ومجزيًا على الرغم من التحديات التي يحملها هذا الدور بطبيعته. وبفضل هذا البرنامج، أنا متحمسة لمشاركة تجربتي والمساهمة في دعم مجتمع النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكينهن من الازدهار في مجال التكنولوجيا".

وتتابع يون حاليًا دراستها بدوام جزئي في جامعة ستانفورد، حيث أكملت دراستها العليا في الذكاء الاصطناعي، وهي حاصلة على بكالوريوس علوم في علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) من جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، وقد أكملت أيضًا برنامج ExEd للقيادة والابتكار لمتخصصي التكنولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT)).

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