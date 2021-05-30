فتح السفر من الإمارات الى السعودية اليوم

المصدر: دبي، أبوظبي – رامي سميح وعمرو عادل

يدخل قرار السعودية، السماح بدخول القادمين من الإمارات إلى أراضيها، حيز التنفيذ اليوم، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى القادمين من 10 دول، هي: ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

ويُفعّل القراراعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، وسيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول. ويأتي القرار بعد نحو أسبوعين من رفع السعودية تعليق سفر مواطنيها للخارج.

وتقوم الناقلات الوطنية، بتسيير العديد من الرحلات يومياً، إلى المملكة، حيث تسير «طيران الإمارات»، رحلات إلى 4 وجهات تشمل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، فيما تُشغل «فلاي دبي» رحلاتها إلى جدة والدمام والرياض.

وتشغل «الاتحاد للطيران»، رحلات إلى 3 وجهات، تشمل الرياض وجدة والدمام. كما أن المملكة ضمن قائمة الدول الخضراء التي تعتمدها أبوظبي للدخول إليها بدون حجر صحي. وقال خبراء في قطاع السفر لـ «البيان»، إن القرار سينعش حركة السياحة، وسيكون لها أثر إيجابي على شركات الطيران وقطاع السفر.

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