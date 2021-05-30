ناطحة سحاب في دبي بحدائق معلّقة وتوربينات لإنتاج الطاقة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة عن خطط لإطلاق عمليات تشييد ناطحة سحاب فريدة من نوعها بارتفاع يصل الى 460 متراً وتقع على شارع الشيخ زايد على مقربة من برج خليفة. وأوضحت المصادر لـ «البيان الاقتصادي» أن المشروع سكني وسيشكل ثورة في العمارة المستدامة وهندسة الرياح والهياكل الإنشائية.

وأشارت إلى أن الناطحة من تطوير شركة «أس آر جي»، وتصميم «كيلا» التي صممت أيقونات هندسية أبرزها متحف المستقبل و«سيتي ووك». واللافت في التصميم هو تموضع توربينات الرياح المزدوجة في قمته ما يؤسس لمعايير جديدة في مستقبل المباني الشاهقة.

ويتوقع أن تنتج التوربينات طاقة قصوى تبلغ 500 ميجاوات، فضلاً عن استخدام الألواح الكهروضوئية عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج طاقة متجددة.

أما العناصر الرئيسية الثلاثة للتصميم فهي شبكة الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية الخارجية، وتوربينات الرياح في الجزء العلوي من المبنى و3 حدائق معلّقة. كما يقلل التصميم الهندسي من وزن المبنى والأساسات بنسبة تصل إلى 22 % ويقلل من شدة تعرض واجهات المبنى للشمس بنسبة 30 %.

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