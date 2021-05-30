تأييد إقليمي لعضوية الإمارات بـ «السياحة العالمية»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

حصلت الإمارات على تأييد الدول أعضاء اللجنة الإقليمية في منظمة السياحة العالمية، لترشحها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للمرة الأولى، حيث سيتم التصويت على اعتماد عضويتها، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، الذي تستضيفه المغرب في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك، خلال ترؤس الدولة الاجتماع السابع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالميّة، والذي استضافته الرياض، ومثّل الدولة خلاله وفد رسمي، ترأسه معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة بروتوكولات السفر على مستوى العالم، والآليات التي تمكن من عودة الانتعاش للقطاع السياحي، كما تقرر أن تعقب مصر الإمارات في رئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والتي استمرت لدورتين متتاليتين، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال الفلاسي: إن قطاع السياحة، هو من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويمثل اليوم محركاً للتنمية المستدامة في العديد من دول العالم، ويسهم بنحو 10 % من الناتج الإجمالي العالمي، ويعمل فيه فرد من كل عشرة أفراد حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز