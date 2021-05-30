«أوكسفورد»: أبوظبي تزيد حصص القطاع الخاص

المصدر: (دبي- سيد صالح)

رصدت شركة «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية نزعة متزايدة، لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بأبوظبي، خلال الفترة الراهنة، وذلك في سياق اتجاه سائد لخصخصة حصص من المؤسسات العامة الكبرى، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في الأصول والمشروعات الحكومية في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي عموماً.

وأشار تقرير للشركة بعنوان «الخصخصة في الخليج: المفتاح لكل من التعافي والتنوع الاقتصاديين» إلى تبني أبوظبي نزعة الخصخصة، حيث بدأت منذ فترة تنفيذ حملة تهدف إلى زيادة حصة الاستثمارات الخاصة في كياناتها الاقتصادية الحكومية، لافتاً إلى أنها نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في عمليات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، خلال السنوات الأخيرة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.

وأضاف أن أحدث خطوة ضمن حملة الخصخصة في أبوظبي تتمثل في اتجاه الإمارة لبيع حصة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حيث تبلغ نسبة الحصة المقرر بيعها 10%، فيما تُقدر قيمتها بــ 4 مليارات دولار.

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