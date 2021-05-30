«أراضي عجمان» تطلق المرحلة الثانية لنظام التصرفات العقارية

المصدر: عجمان - وام

أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، المرحلة الثانية من نظام التصرفات العقارية، التي تم خلالها أتمتة 25 خدمة. وأكد عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري - عجمان، أهمية إتمام المرحلة الثانية من هذا المشروع لضمان تقديم خدمات متكاملة بجودة عالية وأساليب تقنية عصرية تتيح للمتعاملين خيارات عدة لإتمام معاملاتهم بكل مرونة ودقة وأمان.

وأوضح أن الخدمات التي تم إطلاقها في هذه المرحلة الثانية شملت: «تمليك عقار بالشراء لذات المالك» وخدمة «تحديث بيانات سند ملكية»، وخدمتي «التسجيل بالتخارج» و«التسجيل بالوراثة»، فضلاً عن خدمات تكميلية تم تصميمها وفق أرقى المعايير.

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