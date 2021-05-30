اختتام التخفيضات الكبرى في دبي بمبيعات قياسية

المصدر: دبي- بشار باغ

اختتمت فعالية «3 أيام تخفيضات كبرى» في دبي عروضها، أمس، حيث عزّزت من زخم انتعاش قطاع التجزئة في الإمارة، وأسهمت في دعم مسيرة تعافي القطاع. إذ سجلت المتاجر المشاركة في الفعالية مستويات مبيعات مرتفعة وفقاً لمصادر عاملة في القطاع، واستقطبت مراكز التسوّق أعداداً كبيرة من الزوّار مع بدء الفعالية يوم الخميس، وامتدت لمساء يوم أمس السبت.

التزام

والتزمت جميع مراكز التسوّق والمتاجر المشاركة في الدورة الأحدث من «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بإجراءات الصحة والسلامة الرئيسة، تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

فيما غطّت التنزيلات والعروض العديد من العلامات التجارية المتخصصة ومجموعة واسعة من المنتجات، شملت كلاً من مستحضرات التجميل والعطور والساعات والمجوهرات ومستلزمات المنزل والمطبخ وملابس ومستلزمات الأطفال والحقائب والأكسسوارات، بالإضافة إلى الأزياء الرجالية والنسائية ومستلزمات الترفيه والرياضة، إلى جانب الإلكترونيات.

وشاركت كبرى مراكز التسوّق في دبي في فعالية التخفيضات، من خلال تقديم عروض وتنزيلات متنوعة على العديد من المنتجات والعلامات التجارية، حيث أطلق «دبي مول»، أكبر مركز لتجارة التجزئة والترفيه، والأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، عروض التخفيضات الهائلة بمشاركة المئات من متاجر التجزئة، وقدّم لزوّاره تخفيضات على مختلف أنواع المنتجات من الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية، وخصومات تصل حتى 90%، وقدّم «دبي مول» للمتسوّقين تجربة رائعة خلال فعالية التخفيضات الكبرى، فمع احتوائه على أكثر من 1300 علامة تجارية، و200 مطعم، بالإضافة إلى معالمه الترفيهية، التي تلبّي رغبات جميع أفراد العائلة، قدّم «دبي مول» لزوّاره، متّسعاً من الخيارات المذهلة والمميّزة.

وتعتبر «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بمثابة انطلاقة لموسم الصيف المميز في دبي بحزمة متنوّعة من العروض الترويجية المتاحة للمتسوّقين داخل المتاجر ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء الإمارة، إذ تعد الفعالية إحدى أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، الذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة، التي تناسب جميع أفراد العائلة والميزانيات.

كما تدعم القطاع، كونها تحظى باهتمام سكان المدينة وزوارها من خلال العروض الترويجية المتميزة، وفرص الفوز بجوائز كبرى.

كما قدّم «دبي فستيفال سيتي مول»، التابع لمجموعة الفطيم، عروضاً متميزة للمتسوّقين، فضلاً عن المزيد من المزايا الإضافية، بما فيها فرصة الفوز بواحدة من قسيمتي هدايا بقيمة 10 آلاف درهم للتسوّق في «فستيفال سيتي مول» عند إنفاق 500 درهم أو أكثر.

وأتاح المول، الذي يحتضن أكثر من 400 علامة تجارية، للزوّار خلال أيام الفعالية الثلاثة شراء منتجاتهم المفضلة لدخول السحب، للفوز بهذه القسيمة عند ختم إيصال الشراء في مكتب خدمة المتعاملين، فيما سوف يتم إعلان أسماء الفائزين خلال يونيو المقبل.

يذكر أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تقام مرتين سنوياً، لتقدّم لسكان دبي وزوّارها عروضاً ترويجية هائلة، تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات، وغيرها الكثير في مراكز التسوّق، والمحال التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، فيما شارك أكثر من 1500 متجر في تقديم هذه العروض، التي استمرت على مدار 72 ساعة.

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