«سيدات أعمال أبوظبي» ينظم جلسة «العلامة التجارية والتعامل مع الجمهور»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي - فرع مكتب العين، جلسة استشارية بعنوان «العلامة التجارية والتعامل مع الجمهور» بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الشريك الاستراتيجي للمجلس.

شهدت الجلسة التي قدمها رائد الداوودي، مستشار ريادة أعمال عن بُعد، حضور عدد كبير من سيدات ورائدات الأعمال، وتحديداً صاحبات رخص مبدعة، حيث تجاوز عدد الحضور 90 مشاركة.

يأتي تنظيم الجلسة استكمالاً للبرامج والأنشطة التي ينظمها المجلس بشكل دوري، ضمن مبادراته التطويرية، التي ينفذها في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس 2020-2024، حيث يشير الهدف الاستراتيجي الأول إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال في البند الخاص بالتوسع في حملات نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى المرأة كمسار مهني.

وتهدف الجلسة الاستشارية، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على خدمة الاستشارات الفورية لمشاريع سيدات الأعمال، حيث سيقوم المستشارون المعتمدون من صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإجابة عن جميع الأسئلة، والقيام بطرح حلول فورية للمشكلات التي تواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عند تأسيس وإدارة المشاريع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز