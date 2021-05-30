توقع انتعاش السياحة والسفر بين الإمارات والسعودية

المصدر: دبي، أبوظبي - رامي سميح، عمرو عادل

أكد خبراء ومختصون في قطاع السفر لـ «البيان الاقتصادي»، أن قرار السعودية السماح بدخول القادمين من الإمارات من شأنه تحقيق انتعاش وازدهار في حركة السياحة، معتبرين أن هذه العودة سيكون لها أثر إيجابي على شركات الطيران وقطاع السفر على وجه التحديد.

وأعلنت السعودية عن السماح بدخول القادمين من 11 دولة على رأسها الإمارات اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وسيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

يأتي القرار بعد نحو أسبوعين من قيام السعودية من رفع تعليق سفر المواطنين للخارج الذي استمر أكثر من 14 شهراً بسبب الجائحة، وفتحت المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وفي أعقاب القرار جاءت الإمارات على رأس الدول المستقبلة للمواطنين السعوديين جواً بعدد 1938 مواطناً، وفق إحصائية نشرتها وزارة الداخلية السعودية.

وتقوم الناقلات الوطنية في الإمارات بتسيير العديد من الرحلات يومياً إلى العديد من الوجهات في المملكة، حيث تسير «طيران الإمارات» رحلات إلى 4 وجهات في السعودية تشمل الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، فيما تُشغل «فلاي دبي» رحلاتها إلى جدة والدمام والرياض.

وتقوم «الاتحاد للطيران»، بتسيير رحلات إلى 3 وجهات في السعودية تشمل الرياض وجدة والدمام. كما أن المملكة ضمن قائمة الدول الخضراء التي تعتمدها إمارة أبوظبي للدخول إليها من دون حجر صحي.

أثر إيجابي

وأكد سعيد العابدي، رئيس مجموعة «العابدي القابضة» للسياحة والسفر، أن قرار المملكة العربية السعودية السماح بدخول القادمين من الإمارات، سيكون له أثر إيجابي واقتصادي على البلدين، ويسهم بشكل مباشر في انتعاش حركة السفر والسياحة.

وقال العابدي إن القرار يعكس نجاح الإمارات في السيطرة على الجائحة، ويمثل أيضاً خطوة مهمة نحو تعافي قطاع الطيران والسياحة في منطقة الخليج، حيث تشكل نسبة كبيرة من قطاع السياحة وخصوصاً الدينية ليس فقط في المنطقة ولكن العالم أيضاً، ومن المتوقع زيادة في حجوزات الطيران والفنادق من وإلى السعودية بسبب الطلب الهائل المدعوم بتخفيف القيود المحلية وتحسين ثقة المستهلك.

وأوضح أن القرار الجديد الذي يضاف إلى قرار رفع تعليق السفر للمواطنين السعوديين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل يشير إلى أن الصناعة في طريقها للتعافي إقليمياً.

تعزيز السفر

وقال محمد جاسم الريّس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الريّس للسفريات»، إن قرار السماح للقادمين من الإمارات بدخول السعودية سيعمل حتماً على انتعاش شركات الطيران والسفر، إلى جانب زيادة مسافري الأعمال من الإمارات التي تضم المقار الإقليمية لمعظم الشركات العالمية إلى المملكة.

وأضاف الريّس، أن الأسواق ستتحرك تدريجياً مع استئناف رحلات العمرة والتي ستشهد طلباً كبيراً خلال الفترة المقبلة خصوصاً ما قبل دخول الصيف.

تنشيط السياحة

وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز حركة الطيران والسفر بين البلدين في الفترة القادمة وسينعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي.

وتوقع العلي أن يكون هناك إقبال على السفر من الإمارات إلى السعودية وأيضاً من السعودية إلى الإمارات خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع موسم العطلات، متوقعاً أن يسهم ذلك في تعزيز وتنشيط السياحة بين البلدين بالتزامن مع ارتفاع معدلات المطعمين في الإمارات والسعودية.

قرار مهم

من جانبها، قالت أمينة أحمد، عضو المجلس التنفيذي بالمركز العربي السياحي، إن سماح المملكة العربية السعودية بالدخول للقادمين من الإمارات هو قرار مهم سيسهم في تعزيز حركة السفر بين البلدين وسيكون ذا آثار إيجابية على قطاع الطيران والسياحة.

وأضافت أن هناك إقبالاً كبيراً على السفر والسياحة في الوقت الحالي بالتزامن مع موسم العطلات والصيف وأيضاً زيادة الثقة مع تسارع عمليات التطعيم، ما سيحفز على السفر بين البلدين لا سيما وأن الإمارات والسعودية في مقدمة الدول التي حققت نسباً كبيرة على صعيد أعداد المطعمين ضد «كوفيد19».

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