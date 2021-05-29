اقتصادية دبي تخالف 26 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لكوفيد 19

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي يوم أمس بمخالفة 26 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة و المراكز التجارية.

رفعت التخفيضات الكبرى نسبة زوار المراكز التجارية مما ساهم بعدم التزام بعض التجار بتطبيق مبادىء التباعد الجسدي وخاصة في تنظيم الطوابير امام كاونتر الدفع. وأشارت اقتصادية دبي أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء ستقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات وذلك حرصا على سلامة المجتمع ، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae

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