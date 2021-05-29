«لولو» تدشن مهرجان النكهات الإنجليزية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت متاجر لولو فعاليتها السنوية «مهرجان النكهات الإنجليزية» الذي يسلط الضوء على تشكيلات واسعة من المنتجات المستوردة من المملكة المتحدة، حيث ستتوفر خلال المهرجان خصومات كبيرة على الأطعمة ابتداءً من 26 مايو إلى 1 يونيو المقبل في جميع متاجر لولو.

وتم افتتاح المهرجان رسمياً بواسطة باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات، وذلك بحضور أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو وبمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وكبار المديرين في لولو هايبر ماركت، جرى ذلك في مول الخالدية، أبوظبي.

وقال أشرف علي: «نحن فخورون لتقديم الثقافة الثرية للمملكة المتحدة عبر النكهات الأصلية والأطعمة المتنوعة والمنتجات عالية الجودة في المتاجر. ساعدتنا مكاتب التوريد في المملكة المتحدة ووحدات تجهيز الطعام في ضمان التوريد المستمر وبأسعار تنافسية على مدار العام. مما ساهم في توفير كل المنتجات المطلوبة من 209 متاجر في دول الخليج. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا التجاريين لمساهمتهم في هذا النجاح الكبير».

ووفرت لولو أكثر من 4000 منتج لهذا المهرجان خصيصاً، ابتداءً من الأجبان إلى المنتجات العضوية، الفواكه والخضروات، الألبان، الحلويات وغيرها الكثير. كما سيتم تسليط الضوء على الأطباق الإنجليزية المعروفة لتكون تجربة التسوق إنجليزية مميزة. وتوفر متاجر لولو أطباقاً كلاسيكية جاهزة في قسم المأكولات الجاهزة بالإضافة إلى وجبات متنوعة يتم تحضيرها طازجة بصورة يومية.

وقال باتريك مودي: «العلاقة القوية بين لولو وسفارة المملكة المتحدة ساهمت في توفير فرص رائعة للشركات الإنجليزية لتقديم منتجات عالية الجودة ليس فقط للإمارات ولكن لجميع دول الخليج وغيرها. وقد ساهم في هذا النجاح مركز لولو للتصدير والتوزيع في مدينة برمنغهام كما ساهم في توفير فرص عمل داخل المملكة المتحدة.

وأتطلع بكل إيجابية للمضي قدماً في شراكتنا الناجحة مع لولو وأتمنى أن نشاهد مزيداً من المنتجات البريطانية في أرفف متاجر لولو المنتشرة في الدولة».

يذكر أن مجموعة لولو تملك مكاتب توريد وتحضير الأطعمة في المملكة المتحدة. وقد بذلت الفرق العاملة جهوداً كبيرة لتوفير تشكيلات جديدة من المنتجات، تشمل الأطعمة العضوية، قليلة الدهون، الخالية من الجلوتين وغيرها من المنتجات الصحية والتي تشهد طلباً متزايداً من العملاء في الآونة الأخيرة.

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