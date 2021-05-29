«محمد رسول خوري وأولاده» تفتتح متجر رولكس بجاليريا مول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

افتتحت مجموعة محمد رسول خوري وأولاده، الوكيل الرسمي لعلامة رولكس، متجراً جديداً لساعات رولكس في جاليريا مول جزيرة الماريا، وجهة التسوق الفاخرة في أبوظبي.

يقع المتجر الجديد والمتميز في الردهة المركزية بالطابق الأرضي، ويقدم تجربة رولكس متكاملة في بيئة أنيقة، مع طاقم عمل يتمتع بالخبرة المهنية والدقة والاهتمام بأدق التفاصيل التي تشتهر بها العلامة التجارية حول العالم.

ويوفر المتجر مناطق مختلفة للجلوس مثل «واتش بار» وغرفة مخصصة لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى طاولتين مخصصتين للبيع تسمح للعملاء بمشاهدة مجموعة واسعة من أرقى الساعات في العالم في خصوصية تامة، كل هذا ضمن أجواء ترحيبية دافئة بفضل الديكورات والتصاميم الخاصة من خشب الجوز.

تُبرز الإضاءة اللطيفة رونق وجمال مجموعة مختارة من ساعات رولكس، والتي تُعرض في واجهات عرض راقية مُزينة بزخارف برونزية.

ويُمثل «جدار أكوا» المذهل بارتفاع 4 أمتار التراث الغني لساعات رولكس، وهو إحدى أبرز السمات المذهلة في المتجر الجديد. والذي يكرّم أيقونة رولكس «أويستر» أول ساعة يد مقاومة للماء على الإطلاق. فيما يلعب اللون الأخضر دوراً في خلق أجواء هادئة مع إبراز الطاقة الإيجابية والتفاؤل المتمثل في منتجات رولكس.

وتتمتع أرضية المتجر بمظهر فريد من نوعه مع تصميم الأرضية من حجر الترافرتين. وتكتمل عناصر التصميم الخاصة للمتجر مع الواجهة المكسوة بحجر الترافرتين مع أربعة صناديق عرض كبيرة من البرونز.

ويعتبر افتتاح هذا المتجر انعكاساً للثقة بالسوق المتنامية، ليكون المتجر وجهة رائعة لعشاق علامة رولكس الراقية في أبوظبي.

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