جناح اليابان الأوريغامي يحاور زخارف الأرابيسك

المصدر: دبي - البيان

تم تصميم جناح اليابان بحيث يبدو مظهره مختلفاً حسب زاوية النظر والضوء. وينطلق التصميم من فكرة وجود روابط بين التصاميم الهندسية اليابانية والزخارف العربية الأرابيسك، مما يرمز بشكل مثالي إلى كيفية اتصال والتقاء تاريخ اليابان بتاريخ الشرق الأوسط على مر القرون عبر طريق الحرير.

وتم إنشاء الهيكل الخارجي للجناح بالاعتماد على أبواب «شيوجي» المعاصرة ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها باستخدام شبكة هندسية وطبقة من أشكال الأوريغامي.

في العمارة اليابانية تغطى الأبواب المنزلقة وفواصل الغرف المدعوة «شيوجي» بالورق عادة. ومنشأ ورق الأوريغامي هو فن طي الورق. فهناك «طبقة» رقيقة تعبر عن هذين النوعين الرمزيين من الورق الياباني، وتشكل مظلة تحتضن الجناح وترحب بالزائرين.

كما أن لنظام البيئة التقليدية في اليابان والشرق الأوسط نصيب من البناء، إذ يتبع جناح اليابان نهجاً متعلقاً بالماء والريح مأخوذاً من العمارة التقليدية في كلتا الحضارتين. فأحواض المياه الموجودة أمام الجناح هي وسيلة للتبريد إضافة إلى أنها تعكس صورة الشبكة بشكل جميل. وبهذا الشكل يجسد الجناح بأكمله بيئة معمارية مستدامة.

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