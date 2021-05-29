جناح بلجيكا.. سفينة خضراء عملاقة مبتكرة

المصدر: (دبي - البيان )

تركز بلجيكا خلال مشاركتها في إكسبو دبي على إبراز مسيرة تقدمها التقني وإمكاناتها المبتكرة. وذلك عبر جناحها الذي سيشيد على هيئة سفينة خضراء عملاقة يبلغ ارتفاعها طوابق عدة.

وتضع بلجيكا نصب عينيها هدف «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الذي يمثل شعار هذا الحدث العالمي الكبير، وسيستعرض الجناح الذي يتميز بالفنون العمرانية المذهلة والإبداعات الهندسية المبتكرة في تصاميمه الداخلية والخارجية أحدث التقنيات والتطبيقات والمنتجات والمواد البلجيكية الصديقة للبيئة، وتم تصميمه بحيث ينتج كمية من الطاقة تزيد على استهلاكه.

وروعي في تصميم هذا الجناح المبتكر موضوع الحفاظ على البيئة الذي يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الجناح، لا سيما عبر إضفاء الإضاءة والتهوية الطبيعية، وتسخير الطاقة المتجددة والاستخدام الذكي للمياه.

وسيضم الجناح مسارات للعرض، ومتاجر للهدايا التذكارية بطابع بلجيكي أصيل، وأماكن لتذوّق أشهى المأكولات التي يعدها طهاة متخصصون، ومركزاً للأعمال، علاوة على مطعم بترّاس رائع. وستمنح هذه المرافق الفرصة للشركات البلجيكية للتواصل مع العالم والكشف عن إمكاناتها.

ويقع الجناح في قلب منطقة التنقل في موقع إكسبو 2020 دبي، وسيستعرض أحدث الابتكارات التقنية في بلجيكا ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الأشخاص والمنتجات والأفكار. وسيوفر الجناح جميع إمكانات الاستكشاف التفاعلية، حيث سيتمكن الزوار من التعرف إلى «بلجيكا المستقبل» بالشكل الأمثل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز