14.78 ملياراً سيولة الأسهم بفضل الصفقات الكبيرة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 14.78 مليار درهم الأسبوع الماضي بفضل صفقات كبيرة نفذت على أسهم عدة على رأسها «أدنوك للتوزيع».

وتوزعت السيولة بواقع 12.58 ملياراً في أبوظبي، و2.2 مليار في دبي، وجرى التداول على 3.27 مليارات سهم، منها 1.83 مليار في أبوظبي، و1.4 مليار في دبي، من خلال 51.6 ألف صفقة. وواصل سوق دبي المالي صعوده للأسبوع الرابع، بمكاسب جديدة، ناهزت 7 مليارات درهم.

وبلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ما يتجاوز 386 ملياراً، بدعم رئيسي من أسهم البنوك، وسط جملة من المحفزات، في مقدمتها النتائج الربعية القوية للشركات وقوة الاقتصاد الوطني، وتسارع وتيرة التطعيم في الدولة، فضلاً عن التوقعات المتفائلة حيال مستقبل القطاع العقاري بدبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.4%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ مطلع أبريل الماضي، ليغلق عند 2816.46 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.47% عند 6548.18 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك والعقار الاستثمار والصناعة والسلع والخدمات.

جملة محفزات

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، تمكن الأسواق المحلية من الصعود للأسبوع الرابع على التوالي مدعومة بجملة من المحفزات وحالة من التفاؤل عمت أوساط المتعاملين بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي في مجابهة تحديات الجائحة وتسارع وتيرة التطعيم في البلاد فضلاً عن النتائج القوية للشركات المدرجة في الربع الأول.

وأضاف لـ «البيان الاقتصادي»، إن سوق دبي تمكن من تسجيل مستويات هي الأعلى منذ 16 شهراً، وكذلك سوق أبوظبي رغم تعرضه لعمليات جني أرباح في الجلستين الأخيرتين وهو تصحيح طبيعي بعد الصعود القوي في الفترة الأخيرة.

وأشار دياب إلى الأداء القوي للأسهم العقارية في دبي والذي كان له أثر على أداء المؤشر بعد التوقعات المتفائلة لقطاع العقار في دبي، فضلاً عن التوقعات الإيجابية حيال الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشير إلى استمرار الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية مع تمتعها بمركز مرموق إقليمياً وعالمياً وتشريعات مشجعة وبناءة لتوفير بيئة أعمال أفضل.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 3.86% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 5% و«دبي الإسلامي» 3.4%، وزاد قطاع العقار 0.5% بعد ارتفاع «إعمار للتطوير» 2.57% و«ديار» 5.19% و«داماك» 3.7% رغم تراجعات «إعمار مولز» 1.5% و«الاتحاد العقارية» 1.8% فيما استقر «إعمار العقارية».

وارتفع قطاع الاستثمار 4.21% على وقع نمو «دبي للاستثمار» 4.9% و«سوق دبي المالي» 2.6% و«شعاع كابيتال» 1%، وارتفع قطاع النقل 1.3% بعد صعود «العربية للطيران» 2.98% و«الخليج للملاحة» 2.7% فيما استقر «أرامكس».

هيمن «إعمار مولز» على النشاط جاذباً 488.75 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 440.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 322.6 مليون درهم، وحقق «الرمز كوربوريشن» أكبر ارتفاع بنسبة 11.45%، ثم «ديار» 5.19%، يليه «الإمارات دبي الوطني» 5.05%.

فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.4%، تلاه «الفردوس القابضة» 9.9%، ثم «اكتتاب القابضة» 4.9%.

ومال المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 166.25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بواقع 10.27 ملايين درهم للعرب و144.9 مليون درهم للأجانب و11 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.39% بعد نمو «أبوظبي الأول» 0.97% و«أبوظبي التجاري» 3.82% و«أبوظبي الإسلامي» 3.48%، وارتفع قطاع العقار 2.61% مع صعود «الدار» 3.06% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 5.42%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.13% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 0.21% و«إشراق» 0.61% فيما انخفض «الواحة كابيتال» 1.49%. وهبط قطاع الاتصالات 1.8% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع الطاقة 5% بضغط انخفاض «أدنوك للتوزيع» 8.06% و«طاقة» 2.16% فيما صعد «دانة غاز» 1.37%.

هيمن «العالمية القابضة» على النشاط جاذباً 3.47 مليارات درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 3.3 مليارات درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 3.28 مليارات درهم، وحقق «أبوظبي الوطنية للفنادق» أكبر ارتفاع بنسبة 24.58%، تلاه «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» 17.14%، ثم «رأس الخيمة للأسمنت» 14.94%.

فيما كان «صناعات أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً بنحو 34.74%، تلاه «رأس الخيمة للدواجن» 26.55%، ثم «الشارقة للأسمنت» 11.3%.

عمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 963.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، موزعة بواقع 1.7 مليون درهم للعرب، و246.5 مليون درهم للخليجيين و564.9 مليون درهم للمواطنين.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 88.8 مليون درهم، منها 5.7 ملايين درهم في دبي و83.09 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 88.8 مليون درهم، منها 5.7 ملايين درهم في دبي و83.09 مليون درهم في أبوظبي.

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