«ناتوزي إيطاليا» تختتم الحسومات اليوم

المصدر: دبي - البيان

تختتم ناتوزي إيطاليا اليوم الحسومات الضخمة التي أطلقتها على مدار 3 أيام، حيث وفرت مجموعة كبيرة من الأثاث لغرف المعيشة والطعام والنوم إضافة إلى العديد من المفروشات والاكسسوارات الإضافية. وتمنح هذه المجموعات خياراً واسعاً لتزيين المنزل وإضافة لمسة فريدة عليه خلال موسم الصيف مع قطع أثاث مصنوعة على يد أفضل الصناع الإيطاليين وبأسعار مخفضة.

ويمكن الاستفادة من التنزيلات الكبيرة من خلال زيارة أي من صالات عرض ناتوزي إيطاليا في دبي بشارع الشيخ زايد بين التقاطع الثاني والثالث، وبالقرب من جسر آل مكتوم، شارع أم هرير. وفي أبوظبي ببرج لاندمارك.

وتأسست ناتوزي في عام 1959 على يد باسكال ناتوزي، والمجموعة تصنع وتبيع مجموعة واسعة من المجالس والكراسي والأثاث واكسسوارات المنازل. وهي أكبر شركة أثاث إيطالية مع 7 مصانع للإنتاج، و12 مكتباً للمبيعات وأكثر من 1200 نقطة بيع في جميع أنحاء العالم.

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