10 مليارات درهم هبات عقارية في دبي خلال 5 أشهر

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1352 هبة عقارية، بقيمة إجمالية تخطت 10 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، طبقاً لبيانات رسمية أظهرت تزايد أعداد هبات الشقق السكنية والمباني والفلل السكنية مقارنة بحجم هبات الأراضي التي حافظت على تفوقها على صعيد القيمة الإجمالية للهبات.

وطبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد جرى تسجيل 8.7 مليارات درهم قيمة هبات لـ 85 قطعة أرض سكنية وتجارية، تركزت في مناطق الرقة، ومشرف، ونخلة جميرا، وجميرا الثالثة. كما جرى تسجيل 1.2 مليار درهم قيمة معاملات هبة لـ 817 وحدة سكنية وتجارية، تركزت في مناطق الخليج التجاري ومرسى دبي ومنطقة برج خليفة، ونخلة جميرا والثنية الخامسة. ووثقت الدائرة ما قيمته 170 مليون درهم قيمة معاملات هبة 104 مبان وفلل سكنية، تركزت في مناطق اليلايس الأولى والثنية الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد وجبل علي الأولى.

والهبة العقارية تقدم عموماً من مالك العقار (كامل/‏‏‏‏ جزئي) للأقارب من الدرجة الأولى كالزوج للزوجة، ومن الأب للابن، ويتحتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً لإجراءات تتطلب وثائق وبيانات محددة.

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