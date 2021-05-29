«دبي الدولي» أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في مايو

المصدر: (دبي - عمرو عادل )

حل مطار دبي الدولي، في صدارة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم خلال شهر مايو الجاري، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران. ووفقاً لبيانات المؤسسة التي نشرتها أمس، فإن إجمالي السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في «دبي الدولي»، وصل إلى مليون و895 ألفاً و866 مسافراً خلال الشهر الجاري.

وذكرت المؤسسة، أن تلك الصدارة جاءت على الرغم من استمرار إغلاق العديد من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط أمام المسافرين الدوليين.

وحظي مطار دبي الدولي، الذي تقدم من المركز الثاني في مايو 2019، هذا الشهر بفارق كبير عن أقرب منافسيه بلغ نحو 600 ألف مقعد.

مكانة دولية

واستمر مطار دبي الدولي، في الحفاظ على مكانته الدولية، وظل في الربع الأول من عام 2021 أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين.

ووفقاً لمؤسسة مطارات دبي، بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر «دبي الدولي»، خلال الربع الأول من العام الحالي، 5.75 ملايين مسافر.

وظل مطار دبي في 2020 أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالركاب الدوليين، للعام السابع على التوالي، منذ أن تجاوز مطار هيثرو في لندن عام 2014، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي، الذي يرصد أداء قطاع النقل الجوي في العالم.

خطوات إيجابية

وخطى مطار دبي الدولي، خطوات إيجابية نحو التعافي، بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، بلغ 7 ملايين و617 ألفاً و173 مسافراً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

46 مرة

وبحسب البيانات الصادرة حديثاً، فإن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، تضاعف 46 مرة بنسبة 21.4% على أساس سنوي إلى مليون و872 ألفاً و441 مسافراً في أبريل 2021 مقارنة مع 39 ألفاً و794 مسافراً خلال ذات الفترة من العام الماضي مع التأثر إلى حد كبير بتعليق العمليات المرتبطة بجائحة «كوفيد 19»، من قبل شركات الطيران والمطارات بجميع أنحاء العالم، في نهاية مارس 2020.

وأظهرت مؤسسة «أو إيه جي»، أن مطار إسطنبول أتاتورك الدولي جاء في المرتبة الثانية من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال شهر مايو الجاري، بـ 1.3 مليون مقعد، تلاه مطار الدوحة الذي كان في المرتبة الثانية عشرة في مايو 2019، ليحل ثالثاً بـ 1.22 مليون مقعد، ثم مطار أمستردام بالمرتبة الرابعة بنحو مليون مقعد.

وحاز مطار فرانكفورت الدولي المرتبة الخامسة بـ 994 ألفاً و382 مقعداً، ثم مطار باريس شارل ديغول بـ 887 ألفاً و178 مقعداً.

وحل مطار لندن هيثرو في المرتبة السابعة هذا الشهر بـ 747 ألفاً و420 مقعداً. وكان المطار البريطاني هو الأكثر ازدحاماً في مايو 2019.

وجاء مطار ميامي الدولي في المرتبة الثامنة من حيث السعة المقعدية التي بلغت 746 ألفاً و600 مقعد، ثم مطار جون إف كيندي نيويورك تاسعاً بـ 744 ألفاً و984 مقعداً، فيما جاء مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية بالمرتبة العاشرة بـ 614 ألفاً و633 مقعداً.

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