«التخفيضات الكبرى» تنعش مراكز التسوق في دبي

المصدر: (دبي – بشار باغ)

شهدت مراكز التسوق في دبي، منذ أول من أمس، تزايداً في أعداد الزوار والمتسوقين الباحثين عن فرص التوفير المتنوعة التي توفرها فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تتواصل اليوم.

وطرحت العديد من المتاجر والعلامات التجارية عروضاً ترويجية رائعة وتخفيضات تصل إلى 90 %على تشكيلة واسعة من المنتجات.

وقد رحبت متاجر التجزئة ومراكز التسوق المعروفة عالمياً في دبي بالمتسوقين مع تطبيقها للإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وذلك للاستفادة من العروض الترويجية الكبرى.

وأطلق دبي مول، أكبر مركز لتجارة التجزئة والترفيه والأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، عروض التخفيضات الهائلة والمنتظرة لمدة 3 أيام منذ يوم الخميس بمشاركة المئات من تجّار التجزئة بعروض مذهلة، على مختلف أنواع المنتجات من الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية، وخصومات تصل حتى 90 %.

ويضم دبي مول أكثر من 1300 علامة تجارية، و200 مطعم، بالإضافة إلى معالم ترفيهية تلبّي رغبات جميع أفراد العائلة، ويُقدّم دبي مول لزوّاره، متّسعاً من الخيارات المذهلة والمميّزة.

وتمكّن المتسوّقون من الاطّلاع على أفضل العروض عبر تطبيق دبي مول، وتحديد أماكن مواقف السيّارات الأقرب إلى متجرهم المفضّل، للحصول على تجربة تسوّق لا مثيل لها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوّقين الاستفادة من خدمة «تسوّق واحفظ مشترياتك» Shop & Drop، ليتمكّنوا من الاستمتاع بالتسوّق بكلّ راحة.

ويقدّم دبي مول، الوجهة الرائدة عالمياً في تجارة التجزئة والترفيه من إعمار مولز، مزيجاً استثنائياً لا مثيل له من وجهات المأكولات والمشروبات والترفيه عالمية المستوى، وأضافت فعالية التخفيضات الكبرى، مزيداً من الروعة على هذا المكان، الذي يمنح الجميع أروع التجارب.

وأقيمت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فيما تلتزم مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع والفروع المشاركة في الفعالية بإجراءات الصحة والسلامة، والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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