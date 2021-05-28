اقتصادية دبي تخالف 49 مطعماً ومقهى خالفت التدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي يوم أمس 49 مطعما ومقهى وكافتيريا وذلك لعدم التزامها بقرارات التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 والتي حددت ساعات عمل تقديم الوجبات داخل المطاعم قبل الساعة 1 ليلا، ويسمح للمطاعم توصيل الطلبات بشكل طبيعي بعد الساعة 1 ليلا إذا رغبوا بذلك.

تركزت المطاعم والمقاهي المخالفة في الكرامة وجميرا والسطوة والمرقبات والرقة، وستستمر اقتصادية دبي بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي للتأكد من الالتزام بساعات العمل.

ومن جانب آخر، خالفت فرق التفتيش باقتصادية دبي 4 محلات في مردف سيتي سنتر اثناء فترة التخفيضات الكبرى حيث رصدت مخالفة عدم الالتزام بلبس الكمامات في 3 محلات ومخالفة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في محل اخر، وستستمر اقتصادية دبي بالتفتيش على المنشآت التجارية في الامارة للتأكد من الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد19.

وتدعو اقتصادية دبي المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متجر أبل وغوغل وهواوي أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على 600545555.

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