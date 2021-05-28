«مبادلة» يبيع سندات بـ1.5 مليار دولار على شريحتين

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن صندوق «مبادلة» التابع لحكومة أبوظبي باع سندات قيمتها 1.5 مليار دولار على شريحتين.

وأظهرت مذكرة للمستثمرين أن وحدة لـ «مبادلة» تُصدر السندات من خلالها، هي «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، باعت سندات لأجل عشر سنوات قيمتها 500 مليون دولار وأخرى لأجل 30 عاماً بمليار دولار.

وعرضت سندات العشر سنوات على المستثمرين سعر فائدة يعادل 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، في حين عرضت سندات «فورموزا» لأجل 30 عاماً 3.4%.

ويرتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه. بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد.

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