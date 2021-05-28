مطار دبي الدولي الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - البيان

حصد مطار دبي الدولي لقب المطار الأفضل عالمياً خلال فترة جائحة «كورونا»، وذلك في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط».

وتغلب مطار دبي الدولي في المنافسة الشديدة مقارنة بالمراكز العالمية الأخرى بما في ذلك مطار سنغافورة شانغي، ومطار حمد الدولي ومطار إسطنبول الدولي، ليفوز بجائزة أفضل مطار في العالم.

كما احتفظ مطار دبي الدولي بلقب أفضل مطار في الشرق الأوسط وأفضل مطار للتسوق في السوق الحرة في الفعالية. وتم تكريم شركات الطيران والفنادق والمطارات الرائدة وغيرها من مقدمي خدمات السفر التجاري عبر 33 فئة في حفل حصري عبر الإنترنت.

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