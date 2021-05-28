«يوربورتر»: الشركات العائلية في الإمارات تجاوزت الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت منصة «يوربورتر» الإخبارية البلجيكية أن الشركات العائلية في الإمارات نجحت في تجاوز التداعيات الاقتصادية، التي خلفها تفشي جائحة «كوفيد 19».

ونشرت المنصة تقريراً عن أداء الشركات العائلية حول العالم في خضم أزمة الجائحة، وأكد التقرير أن الشركات العائلية بصفة عامة كانت أقل الكيانات الاقتصادية تأثراً بتداعيات الجائحة على مستوى العالم، كما أنها أبلت بلاء حسناً في أوج الأزمة. وأوضح التقرير أن الشركات العائلية تضطلع بدور حيوي في اقتصاد الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة.

وأضاف التقرير أن الشركات العائلية في الإمارات على وجه التحديد كانت من أبرز الشركات العائلية على مستوى العالم نجاحاً في اجتياز تداعيات «كوفيد 19».

وذلك بفعل المحفزات التي ضختها حكومة الإمارات في اقتصاد الدولة عموماً لدعمه في مواجهة التداعيات، وأيضاً مبادرة «سوق العمل الافتراضية»، التي أطلقتها الحكومة للشركات الخاصة في ما يتعلق بآليات استقطاب العمالة في ظل قيود السفر، التي فرضتها الجائحة، وأوضح التقرير أن هذه المبادرة أتاحت للشركات الخاصة، ومن أهمها الشركات العائلية، التوسع أو الانكماش في حركة تعيين الموظفين بمرونة تامة، وفقاً لظروف السوق، الأمر الذي أتاح لها التعامل المرن مع قيود السفر، وأسهم بدوره في انتظام حركة العمل لديها رغم الأزمة.

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