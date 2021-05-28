بنك رأس الخيمة يُصدر سندات بـ 75 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، عن إتمام إصدار آخر لسندات بقيمة 75 مليون دولار، لمدة عامين ونصف العام.

تم ترتيب الصفقة من خلال بنك «ستاندرد تشارترد»، الذي يعد المسؤول الرئيس والوحيد لطرح الاكتتاب. وتم إصدار السندات من قبل «راك كايمان للتمويل المحدودة»، وذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل للبنك، بقيمة 2 مليار دولار.

وحصلت هذه السندات على تصنيف «BBB +»، من قبل وكالة «فيتش». كما سيتم استخدام الأموال من قبل بنك رأس الخيمة الوطني، للأغراض المصرفية العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز