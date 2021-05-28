7 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في أسبوع

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

واصل سوق دبي المالي صعوده للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما أضاف مكاسب جديدة، تناهز 7 مليارات درهم في ختام الأسبوع الماضي، ووصل رأسماله السوقي لأكثر من 386 ملياراً، بدعم رئيسي من أسهم البنوك، وسط جملة من المحفزات، في مقدمتها النتائج الربعية القوية للشركات وقوة الاقتصاد الوطني، وتسارع وتيرة التطعيم في الدولة، فضلاً عن التوقعات المتفائلة حيال مستقبل القطاع العقاري بدبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.4% إلى 2816.46 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.47% عند 6548.18 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك والعقار الاستثمار والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 14.78 مليار درهم، منها 12.58 ملياراً في أبوظبي، و2.2 مليار في دبي، وجرى التداول على 3.27 مليارات سهم، موزعة بواقع 1.83 مليار في أبوظبي، و1.4 مليار في دبي، من خلال 51.6 ألف صفقة.

وعزز صعود الأسواق اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 963.3 مليون درهم، بينما في دبي اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 166.25 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع في دبي «الإمارات دبي الوطني» 5% و«دبي الإسلامي» 3.4%، و«إعمار للتطوير» 2.57% و«ديار» 5.19% و«داماك» 3.7%، و«دبي للاستثمار» 4.9% و«سوق دبي المالي» 2.6% و«شعاع كابيتال» 1%، و«العربية للطيران» 2.98% و«الخليج للملاحة» 2.7%، بينما في أبوظبي، صعد «أبوظبي الأول» 0.97%، و«أبوظبي التجاري» 3.82%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.48%، و«الدار» 3.06%، و«العالمية القابضة» 0.21%، و«إشراق» 0.61%، و«دانة غاز» 1.37%.

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