«إنغرام مايكرو» تدشن مستودعات متطورة في «جافزا»

المصدر: (دبي- البيان )

افتتحت شركة إنغرام مايكرو، مرافق جديدة لمستودعاتها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، في احتفال رسمي، حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، و«جافزا»، من بينهم عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا.

والدكتور علي بغدادي نائب أول رئيس مجموعة «إنغرام مايكرو»، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ولاليت شارما رئيس العمليات في إنغرام مايكرو عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمرافق الجديدة للمستودعات الذكية، أكثر من 7,500 متر مربع. منها ما يزيد على 4,850 متراً مربعاً من المساحة الداخلية المغطاة، مع أَرْفُف للتخزين، يصل ارتفاعها إلى 11 متراً، قادرة على استيعاب 7,500 منصة لتخزين البضائع. ويتم تشغيل المستودعات بواسطة رافعات آلية من النوع النحيل، المزود بمفصل مرن للدوران في الأماكن الضيقة.

والقادرة على العمل في ممر يصل عرضه إلى أقل من مترين، حيث تستطيع رفع البضائع لارتفاع يصل إلى 11 متراً. وقد تم تجهيز المستودعات بمداخل مزودة بممرات جسرية، يمكن ضبط ارتفاعها حسب مستوى رصيف التحميل والتفريغ للشاحنات، ما يزيد من فاعلية نقل البضائع من وإلى المستودعات.

وقال عبد الله بن دميثان: «باعتبارنا ممكّناً للتجارة العالمية، نؤمن إيماناً راسخاً بالمساهمة في نجاح شركائنا عبر الإمكانات التي نوفرها في مركزنا التجاري واللوجستي متعدد الأنماط، والذي يشمل جافزا، المنطقة الحرة الرائدة، التي توفر بيئة أعمال تنافسية ومثالية لأكثر من 8,600 شركة مسجلة من أكثر من 140 دولة.

وتعد مصدراً رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، حيث تستحوذ على 23.9 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة. ونحن على يقين من أن مرافق التخزين ذات التقنيات المتطورة التي تقدمها إنغرام مايكرو، سترفع المستوى النوعي للمستودعات في جافزا، ما سيزيد من نجاح كلا الجانبين في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط بكاملها».

وقال الدكتور علي بغدادي: «يسعدنا الوجود في جافزا، المنطقة الحرة المرموقة عالمياً. والتي تتيح لنا المزيد من القدرة على تقديم خدماتنا للعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر لنا الدعم عبر خدماتها وبنيتها التقنية المتقدمة، لا سيما خلال العام الماضي، الذي كان مليئاً بالتحديات التي تسببت بها الجائحة.

وسنتمكن من خلال مستودعاتنا الجديدة، من توفير المرافق والحلول المتكاملة في مجال أمن المواقع الميدانية، جنباً إلى جنب مع الأمن السيبراني، معززاً بمركز متطور للبيانات، المزود بشبكات المعلومات وقدرات الذكاء الاصطناعي، بقيمة تزيد على 2 مليار دولار أمريكي سنوياً. ويعد هذا الإنجاز خطوة إضافية، ضمن مسيرتنا التي قاربت على 30 عاماً من العمل في المنطقة، والحافلة بالنجاحات».

وتمتاز المستودعات بتجهيزها بأحدث كاميرات المراقبة، وأجهزة الرصد، ورادارات تحسس الحركة والتسلل، من شركة «أكسس كوميونيكيشن»، المربوطة مع أنظمة التحكم في البوابات، وضبط الدخول إلى المستودعات.

وكذلك شبكة من الكاميرات الحرارية المربوطة بنظام فتح الأبواب والدخول، وكاميرات القراءة الآلية لأرقام لوحات المركبات، لدعم المنظومة المتقدمة لإدارة مواقف السيارات، والتي صممها فريق إنغرام مايكرو لأمن المواقع الميدانية.

وتشمل المستودعات الجديدة، مجموعة من أكثر الحلول الأمنية تقدماً في المنطقة، والتي تم تصميمها بالكامل وتركيبها، وفقاً لإرشادات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، كما تم ربطها مع شرطة دبي، عبر خدمة حارس الأنظمة الأمنية «فيديو جارد»، وقامت الشركة أيضاً بتزويد المستودعات بنظام آلي بالكامل، للكشف عن الحرائق وإخمادها بشكل فوري، والذي تم ربطه بالدفاع المدني في دبي.

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