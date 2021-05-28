10.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي-البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 10.3 مليار درهم الأسبوع الماضي، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1156 مبايعة بقيمة 3.38 مليارات، منها 148 مبايعة للأراضي، بقيمة 1.19 مليار، و1008 مبايعات للشقق والفلل، بقيمة 2.18 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 60 مليوناً في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 51 مليوناً في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 484 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة، بقيمة 125 مليوناً وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 35 مليوناً.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 330 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليوناً في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليوناً في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 68 مليوناً وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 96 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.04 مليارات درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 479.62 مليوناً و293 رهن فلل وشقق بقيمة 2.56 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 795 مليوناً، وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 405 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 63 هبة، بقيمة 3.9 مليارات درهم كان أهمها بمنطقة الرقه بقيمة 963 مليون درهم، وأخرى في منطقة مشرف بقيمة 682 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 222 مبايعة بقيمة 538.06 مليوناً، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 131.88 مليوناً، و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 406.18 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 12 مليوناً وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 17 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كونها أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليوناً في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 28 مليوناً، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 11 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 957.29 مليون درهم، منها 26 رهن أراض بقيمة 233.74 مليوناً، و65 رهن فلل وشقق بقيمة 723.55 مليوناً، وكان أهمها بمنطقة الخبيصى بقيمة 383 مليوناً، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 154 مليوناً.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 157.7 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الرقه بقيمة 87 مليوناً، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 30 مليوناً.

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