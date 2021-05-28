6.8 مليارات درهم سيولة قياسية وقمم جديدة للأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح، استهدفت شريحة واسعة من الأسهم، التي حققت مكاسب كبيرة في الجلسات الماضية، فيما نجحت أسهم أخرى في استكمال مسيرة الصعود والتحليق لقمم ومستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات، في الوقت الذي سجلت فيه السيولة مستويات قياسية مع تخطيها 6.8 مليارات درهم.

واستمرت أسهم «أبوظبي الأول» و«إعمار للتطوير» و«سوق دبي المالي» و«أبوظبي الإسلامي» و«أرامكس» و«أبوظبي التجاري» في الصعود، في الوقت الذي نالت ضغوط جني الأرباح من أسهم أخرى مثل «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«أدنوك للتوزيع» و«اتصالات» و«الدار».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.31% تعادل 8.76 نقاط ليغلق عند 2816.46 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك مقابل ارتفاع الاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.25% توازي 16.12 نقطة، ليقفل عند 6548.19 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والاتصالات والطاقة والاستثمار رغم صعود البنوك.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 6.8 مليارات درهم موزعة بواقع 6.1 مليارات في أبوظبي، و755.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 1.28 مليار سهم، منها 904 ملايين في أبوظبي، و376.3 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 13191 صفقة. واستحوذت 3 أسهم وهي «أبوظبي الأول» و«أدنوك» و«العالمية» على 5.4 مليارات درهم أو ما نسبته 79.3% من السيولة الإجمالية، ونحو 89.1% من سيولة سوق أبوظبي.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.88% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.23% و«الإمارات دبي الوطني» 0.73%، ونزل قطاع العقار 0.05% بضغط انخفاض «الاتحاد العقارية» 1.79%، و«إعمار العقارية» 0.98%، فيما استقر «إعمار مولز»، وارتفع «إعمار للتطوير» 3.76% و«ديار» 2.01% و«داماك» 1.45%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.21% على وقع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.86% و«شعاع» 0.32%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وصعد قطاع النقل 1.33% بعد ارتفاع «أرامكس» 2.44% و«الخليج للملاحة» 0.61%، فيما استقر «العربية للطيران».

تصدر «إعمار مولز» النشاط مستقطباً 295.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 122.8 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» 96.7 مليون درهم، وحقق «عمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 12.11%، فيما كان «الفردوس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.97%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 44.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 44.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

تأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع العقار 0.56% مع تراجع «الدار» 0.54% و«رأس الخيمة العقارية» 1.06%، ونزل قطاع الاتصالات بنحو 1.28% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاته. وتراجع قطاع الاستثمار 0.43% مدفوعاً بهبوط «الواحة كابيتال» 2.22% و«إشراق» 1.78% و«العالمية القابضة» 0.32%.

وهبط قطاع الطاقة 5.24% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 8.25% و«طاقة» 1.45%، فيما صعد «دانة غاز» 0.49%. بالمقابل، ارتفع قطاع البنوك 0.67% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.73% و«أبوظبي التجاري» 0.44% و«أبوظبي الإسلامي» 0.89%.

وتزعم «أدنوك للتوزيع» النشاط، مستقطباً 2.78 مليار درهم بعد تنفيذ 42 صفقة كبيرة على عدد 374.7 مليون سهم، بقيمة 1.63 مليار درهم، وحل «أبوظبي الأول» ثانياً جاذباً 1.94 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 715.3 مليون درهم، وحققت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 375.2 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 253 مليون درهم، موزعة بواقع 14.73 مليون درهم في دبي و238.3 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 253 مليون درهم، منها 14.73 مليون درهم في دبي، و238.3 مليون درهم في أبوظبي.

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