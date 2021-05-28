المصدر: دبي - البيان

- أكد بنك دبي الإسلامي، على صدور حكم متوافق مع طلبه من محاكم سوق أبوظبي العالمي، بتاريخ 24 مايو 2021، وذلك في قضية «إن إم سي» للرعاية الصحية، وذكر البنك أن الحكم أكد على عدم اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي بالنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الأوصياء الإداريين لشركة «إن إم سي»، فيما يتعلق بالضمانات والحقوق الخاصة بالبنك.

وأشار إلى أن هذا الأمر لا يزال خاضعاً لإجراءات قانونية جارية، بحسب القوانين والإجراءات المعمول بها في كل من محاكم سوق أبوظبي العالمي، ومحاكم دبي والشارقة المحلية، لذلك، سيكون من السابق لأوانه، تقديم المزيد من التعليقات في هذه المرحلة.

وكانت وكالة رويترز، أشارت سابقاً إلى أن محاكم سوق أبوظبي، أصدرت حكماً لصالح بنك دبي الإسلامي، وضد أوصياء «إن إم سي»، التي تسعى لإعادة هيكلة ديون تصل إلى 4 مليارات دولار.

- أعلنت شركة ديار للتطوير، أن مجلس إدارتها سيناقش خلال اجتماعه الثلاثاء المقبل، عرض التسوية المقدم من شركة «ليميتليس»، لتسوية موضوع تنفيذ الحكم الصادر لصالحها، وقالت الشركة إن مجلس إدارتها سيناقش أيضاً إطلاق مشروع جديد في منطقة الخليج التجاري في دبي، بالإضافة لمناقشة بعض الأمور الاعتيادية للشركة.

- أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية إلى 20 يونيو المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 20.44 %.

- قررت الجمعية العمومية العادية لمجموعة السلام القابضة، تأجيل اجتماعها إلى 14 يونيو المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، حيث بلغت نسبة الحضور 27.62 %.

- أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفسس، تأجيل عموميتها العادية إلى 24 يونيو المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 4.33 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز