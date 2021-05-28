شراكة بين «آفاق الإسلامية للتمويل» و«4pi» لأتمتة طلبات قروض العملاء

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل»، عن إبرامها اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «4pi» المتخصصة في مجال استشارات مخاطر الائتمان (إحدى شركات مجموعة 4most)، في إطار استراتيجية التحوّل الرقمي، التي ستسمح لشركة «آفاق» بأتمتة طلبات قروض العملاء بطريقة عملية، تسهم في تسريع اتخاذ القرار بشأنها.

هذه العملية المستندة إلى التقنيات الحديثة تختصر بشكل كبير الوقت، الذي تستغرقه دراسة الطلب بالطريقة المعمول بها عادة، ما يسمح للجانب المُقرض بتبسيط مسارها العملي، وامتلاك القدرة على اتخاذ القرار بخصوصها بصورة أسرع بكثير، وبمهلة لا تتجاوز الساعة، بدلاً من الانتظار لأيام.

بموجب الشراكة الجديدة، ستعمل «4pi» على تطوير التواصل الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية لشركة «آفاق»، ومكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB)، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع المسار المكتبي، ومنح العملاء تجربة جديدة أكثر تطوراً وبساطة وتيسيراً، بالإضافة إلى توفير الكثير من الجهد والوقت والمصاريف.

وقال راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»: «المعروف أن اتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على طلب قرض، من خلال المسار اليدوي المعهود، يستغرق في العادة نحو يومين، وهذا يُعتبر وقتاً طويلاً نسبياً، وخصوصاً أننا نعيش في زمن التكنولوجيا الرقمية المتطوّرة.

حيث تشكل تلبية طلبات عملائنا بسرعة جوهر علاقتنا بهم وتصبّ في ضمان رضاهم، الذي هو غايتنا. وفي هذا السياق فإنّ التوصل إلى اتخاذ القرارات النهائية بشأن طلبات القروض خلال وقت قصير جداً يشكل إنجازاً لا يُقدّر بثمن.

كما يدعم استراتيجيتنا الرائدة والتزامنا الثابت بتقديم منتجات فريدة ومبتكرة وغير مسبوقة، لتوفير تجربة لا مثيل لها لعملائنا، لذلك يسعدنا كثيراً إبرام هذه الشراكة مع 4pi، لما تمتلكه من معرفة واسعة وقدرات هائلة، سنوظّفها معاً في مجال تحليل مخاطر القروض، واتخاذ القرار السريع بشأن طلباتها».

يأتي تطوير التواصل الإلكتروني للأنظمة الداخلية لشركة «آفاق» ليلبّي الرغبة المتزايدة من العملاء للحصول بصورة شبه فورية على القرار النهائي، بشأن طلبات القروض التي يتقدّمون بها، كما يمنحهم المرونة والسهولة في تقديم الطلب عبر الأجهزة الذكية، من دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً لتقديم الأوراق المطلوبة إلى الجهة المُقرضة.

فبعد تلقّي «آفاق الإسلامية للتمويل» طلب القرض يمكنها خلال لحظات، عبر نظامها الإلكتروني المستحدث، الحصول على كامل التفاصيل المتعلّقة بصاحبه والبيانات ذات الصلة.

وبالتالي تحديد درجة استيفائه الشروط المطلوبة. وفي غضون ثوانٍ فقط، يتمّ تقديم المعلومات ذاتها إلى فريق تحليل مخاطر الائتمان لدى 4pi، لإجراء عملية المراجعة اللازمة، وتزويد الجهة المقرضة بالملاحظات، التي تؤشر إلى الموافقة أو عدم الموافقة على الطلب.

وقالت «نيكوليتا ريملينغر» رئيسة تطوير الأعمال في شركة 4pi: «تُعتبر رحلة العميل من لحظة تقديمه طلب القرض إلى لحظة حصوله على الموافقة عليه، أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إليه، لذلك يهمّنا تحويلها إلى تجربة رقمية شفّافة ورشيقة وناجحة، فكلما كانت العملية أكثر سهولة وكفاءة وسرعة، كان ذلك أفضل.

نحن سعداء جداً لاختيار «آفاق الإسلامية للتمويل» الشراكة معنا، ولا شك في أنّ الجمع بين الخبرات الواسعة التي يمتلكها كل منا سيسهل كثيراً من عملية إعداد اللوائح والمراجعات وصولاً إلى اتخاذ القرار، مع الإشادة بالسعي الحثيث من قِبل «آفاق» إلى تعزيز قدراتها العملية وتطوير قنواتها الرقمية لخدمة عملائها بأفضل ما يمكن».

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