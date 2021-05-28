81 % من العاملين في الاستثمار يرغبون في العمل عن بُعد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أصدر معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute)، تقريره الأول، ضمن دراسة بحثية من أربعة أجزاء، تتناول التغييرات التي من المرجح أن تتبناها منظمات الاستثمار والخبراء المتخصصون في مجال الاستثمار في المرحلة ما بعد الجائحة، والمرتكزة على ثلاثة عناصر حاسمة: سياق المسارات الوظيفية، ومحتوى العمل، والثقافة السائدة في المؤسسات.

تُظهر النتائج أنّ 81 % من العاملين في مجال الاستثمار، ممن شملهم الاستطلاع، يرغبون في العمل عن بُعد لجزء من الوقت على الأقل، الأمر الذي يشير إلى أنّ مكان العمل الهجين، سيستمر في البقاء.

ورغم أنّ غالبية العاملين في مجال الاستثمار (60 %)، يثقون بقدرة القادة على إدارة الفرق في بيئة عمل هجينة، إلا أنّ المخاوف لا تزال قائمة حول قدرة المديرين على العمل بفعالية في بيئة عمل هجينة، بالمقارنة مع تجربة العمل عن بُعد، كنموذج عمل متكامل.

وكشف التقرير أيضاً، عن أنّ ردود أفعال القادة تجاه الضغوط الناتجة عن الجائحة، ستتسبّب بآثار دائمة في العلاقات مع الموظفين. وتشمل النتائج وجهات نظر كمية ونوعية، تمثّل أكثر من 4600 متخصّص في مجال الاستثمار على مستوى العالم، وقادة في مؤسسات استثمارية يمثلون أكثر من 200 ألف موظف.

المسارات الوظيفية

ويستعرض التقرير ثلاثة مواضيع رئيسة، تتعلق بالتحوّل في مكان العمل:

سياق المسارات الوظيفية - أين يتم إنجاز العمل: عبّر العاملون في مجال الاستثمار، عن ثقتهم بشأن الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسات التي يعملون بها خلال السنتين المقبلتين.

حيث صرّح 75 % منهم، بأنهم يعتقدون أن وظائفهم مضمونة. وأبدى أصحاب العمل دعمهم لرغبة موظفيهم في العمل عن بُعد، فبادرت الشركات إلى وضع سياسات العمل عن بُعد، التي شهدت ارتفاعاً في نسبة اعتمادها من 15 % قبل الجائحة، إلى 77 % بعد الجائحة.

وبشكل عام، يرى المتخصصون في مجال الاستثمار، أنّ العمل عن بُعد قد زاد من كفاءتهم (53 %). كما أن القدرة على التكيف كانت واضحة لدى الموظفين في مختلف الأدوار، بما في ذلك الوظائف التي كانت تصنف على أنها غير قابلة للتوافق مع نماذج العمل عن بُعد، مثل وظائف الرؤساء الماليين والتجار. ويشير الهيكل الوظيفي لإدارة الاستثمار، إلى أنّ هذه الوظائف قابلة للتكيف تماماً في بيئة هجينة.

أنماط التواصل

محتوى العمل - نوع العمل الذي يتم إنجازه: ستشهد أنماط التواصل مع العملاء تغييرات كبيرة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض رحلات السفر لأغراض العمل بشكل دائم، بنسبة تتراوح بين 25 و50 %. ومع ذلك، يدرك المتخصصون في مجال الاستثمار، أنّ الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا، يشكّل مخاطر حقيقية.

حيث صرّح 59 % أنّ الجهات التنظيمية، ستشدد إجراءات التدقيق على أدوات التكنولوجيا المالية، مع انتشار نماذج العمل الهجينة على نطاق أوسع. ويدرك محترفو الاستثمار أيضاً، الحاجة إلى التطوير المهني لتعزيز مستقبلهم المهني، حيث ذكر جميع هؤلاء تقريباً، أنهم بحاجة إلى تطوير مهارات وظيفية جديدة، على الرغم من اعتراف أقل من نصف عددهم، أنهم يتلقون الدعم المطلوب من صاحب العمل للحصول على التطوير الذي يحتاجونه.

إنجاز العمل

الثقافة السائدة في المؤسسات - طريقة إنجاز العمل: رأى العديد من قادة المؤسسات الاستثمارية، وجود جانب مشرق لتأثير جائحة كوفيد 19، حيث ذكر 59 في المئة منهم، أن الثقافة السائدة في المؤسسة قد تحسنّت، نتيجة قيام الموظفين بالتعرف بشكل أكبر إلى زملائهم.

ومع ذلك، فقد أفاد 100 في المئة من قادة المؤسسات الاستثمارية، أنّ المسائل المتعلقة بالصحة العقلية، شكّلت مصدر قلق كبير من حيث صلتها بموظفيهم، يليها بشكل مباشر، تأثير دعم رعاية الأطفال والمسنين (بحسب 80 في المئة منهم) على موظفيهم.

كما أفاد المتخصصون في مجال الاستثمار بحدوث تحوّل في العوامل الأكثر تحفيزاً في العمل، مع تزايد أهمية المرونة في مكان العمل، وارتفاع الحاجة إلى وجود أعضاء من ذوي الكفاءة العالية في فريق العمل. ومن المرجح أن هذا التحول، هو نتيجة مباشرة للتأثير الاقتصادي والعزلة الاجتماعية اللذين فرضتهما الجائحة.

التحول في المكان

وبحسب التقرير الصادر بعنوان مستقبل العمل في إدارة الاستثمار، يتم تقييم التحول في مكان العمل، من خلال منظار «نوع العمل الذي يتم إنجازه ومكانه وطريقته»، مع التأكيد على كيفية حدوث التطوّر عبر هذه العوامل، بناء على مقياس التتابع ووتيرة السرعة. ولا يتناول التقرير الكيفية التي أثرت بها الجائحة في مواقف الأفراد وسلوكهم تجاه بيئة مكان عملهم فحسب، بل ويستكشف أيضاً الآثار الواقعية التي قد تترتب على نماذج العمل وهياكله.

وقالت مارغريت فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: «نحن عند نقطة التقاطع بين العودة إلى نماذج العمل القديمة، والانطلاق نحو نماذج العمل المستقبلية، حيث إنّ التحديات المتعددة التي واجهناها كمؤسسات وأفراد طوال فترة الجائحة، باتت فرصاً لتحقيق التحول في نمط العمل الذي نتجه إلى اعتماده من الآن فصاعداً».

وأضافت: «لقد حان الوقت في مجال الاستثمار، لتحدّي الأعراف التي لطالما كانت المحرّك الأساسي لحياتنا العملية اليومية، وبالتالي، شق الطريق نحو التكيف مع أنماط العمل الجديدة».

البيئة الجديدة

وقال رودري بريس رئيس أول في قسم أبحاث الصناعة في معهد المحللين الماليين المعتمدين: «إن مستقبل مهنة محترفي الاستثمار، يبدو اليوم مختلفاً تمام الاختلاف عما كان عليه قبل عامين. ومع تطور حياتنا داخل المكتب وخارجه، تقع المسؤولية على عاتق المؤسسات، لكي تدرك هذه التغيرات، وتتكيف مع البيئة الجديدة.

وكلما تعمقنا أكثر في هذه الموضوعات خلال بحوثنا اللاحقة، فإننا نتوقع الاسترشاد بنتائجها لتحديد الإجراءات التحويلية التي ينبغي على شركات إدارة الاستثمار اعتمادها، لتوفير الدعم المطلوب لإعداد موظفيها لرسم المسار نحو المستقبل» وسيتم تحليل «مستقبل العمل في إدارة الاستثمار» بشكل مستمر، في سلسلة من التقارير، سيتم إصدارها خلال عام 2021.

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