«سويفت» تستعرض رؤيتها لتوفير منصة محسنة لأسواق المال

المصدر: دبي-البيان

نشرت «سويفت» دراسة جديدة، تُفصّل رؤيتها لتوفير منصة محسنة لأسواق المال كونها جزءاً من استراتيجية المؤسسة، وستُغيّر «سويفت» منصتها حتى تلبي متطلبات القطاع، من أجل توفير أداة تعاونية لما بعد التداول، حيث ستمكن هذه الأداة معالجة أكثر ذكاء في الأسواق المالية، وتتضمن قدرات موسعة ومعززة.

وتواجه الشركات والمؤسسات العاملة في أسواق المال العالمية تحدياً متنامياً، ينطوي على الإيفاء بمتطلبات العملاء من أجل توفير معالجة أكثر فعالية للسندات المالية، وفي الوقت ذاته التعامل مع ارتفاع التكاليف وزيادة الأعباء التنظيمية، إضافة إلى التنافسية المتزايدة.

ويوضح التقرير كيف أن حلولاً عديدة لما بعد التداول حاولت أن تعالج هذه التحديات في الماضي ولكنها حققت نجاحاً محدوداً. كما يشير التقرير إلى الأسباب التي تجعل «سويفت» تعتقد أن منصة تعاونية موحدة ستحدث ثورة في الطريقة التي ستخدم بها أسواق المال عملاءها، كما ستدفع باتجاه تعزيز الكفاءة في عموم القطاع.

ويُفسّر التقرير مدى مناسبة المزايا، التي توفرها منصة موحدة تعالج أحجاماً كبيرة من التعاملات في كل الأسواق، لاحتياجات أسواق المال، فمثل هذه المنصة الموحدة ستؤدي إلى إتمام سداد تعاملات الأسواق المالية بوضوح أكبر، وستبرز فرصاً جديدة لتوليد الإيرادات، وستتوفر بيانات أعلى جودة، في حين أن طبيعة المنصة التعاونية ستحفز الابتكار.

وكونه جزءاً من استراتيجيتها، ستستفيد «سويفت» من موقعها المميز كونها مؤسسة تعاونية عالمية لتصبح مثل هذه المنصة حقيقة. ستستخدم منصة «سويفت» المعززة واجهات برمجة التطبيقات

«APIs» لتوفير مجموعة من خدمات المعالجة الاعتيادية، والتي عادة ما كانت الشركات تستثمر فيها بشكل منفرد، الأمر الذي يوفر الوقت على القطاع، ويُمكّن من إجراء تعاملات أذكى للسندات المالية.

هذا التحول جار تطبيقه الآن علماً أن «سويفت» تهتم بشكل خاص بتوفير قدرات تعقب متكاملة من بداية المعاملة وحتى نهايتها، أي من الطرف-إلى- الطرف، لتعاملات سداد السندات المالية إلى جانب معلومات في الزمن الفعلي للتعاملات، من أجل دعم إدارة المخزون والوضوح في مجال الأرصدة، وفي الوقت ذاته استجلاء احتمالات الأصول الرمزية.

وقال ديفيد واتسون، رئيس الاستراتيجيات لدى «سويفت»: «في مواجهة عراقيل غير مسبوقة فاقمتها الجائحة، يحتاج المعنيون بأسواق المال في كل أنحاء العالم لحل تعاوني لكامل القطاع، يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ونحن في (سويفت) في موقع مميز يمكننا من تحقيق تحول جوهري في مجال معالجة السندات المالية، من خلال توفير منصة محسنة تناسب الجميع.

وكونه جزءاً من استراتيجيتنا، سنُسخّر قدرات قطاعنا وخبرتنا العميقة في مجال الابتكار المسؤول، من أجل تقليص التكاليف على القطاع، وتوفير تعاملات سلسة وسهلة للسندات المالية».

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