«تينابل» تشارك في معرض «جيسيك 2021»

المصدر: دبي- البيان

تشارك شركة تينابل في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 31 مايو و2 يونيو 2021.

وبعد استحواذها على شركة «ألسيد» في أبريل، أضافت تينابل إلى مجموعتها من حلول التعرض للمخاطر السيبرانية، والذي يتيح للمؤسسات إمكانية رؤية المخاطر وتوقعها، والتعامل معها في السجل النشط لتعطيل مسارات الهجمات قبل أن يستغلّها المهاجمون.

وتساعد المجموعة المتميزة من قدرات إدارة الثغرات القائمة على المخاطر، وحلول أمن السجل النشط من تينابل في منع المهاجمين من الوصول إلى نقطة، تتيح لهم شنّ الهجمات في البيئة المؤسسية، ما يعني وقف الهجمات قبل أن تبدأ.

وقال ماهر جاد الله، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: أدى تسريع التحول الرقمي ونماذج العمل عن بعد، خلال العام الماضي إلى ارتفاع وتيرة الجرائم السيبرانية، ويعدّ السجل النشط من الأهداف الدائمة، والقيمة التي يسعى المهاجمون لاستغلالها لدخول الشبكة وشنّ المزيد من الهجمات. ونتطلع خلال فعاليات «جيسيك 2021» لإقامة حوار مؤثر، ومناقشة أكثر الطرق فعالية، ليتمكن العملاء من رؤية وتوقع المخاطر السيبرانية، والتقليل منها في الحقبة الرقمية.

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