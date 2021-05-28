«سانز» يركز على التدريب لمواجهة الهجمات السيبرانية

المصدر: دبي- البيان

أكد ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، أن الجائحة أجبرت المؤسسات على تسريع مبادراتها للتحول الرقمي، ما عرضها لمخاطر جديدة وغير مسبوقة. فقد بات الأمن السيبراني الآن، محور تلك المبادرات، إلا أن الثغرة في وظائف الأمن السيبراني، تتسع، في الوقت الذي تحتاج فيه المؤسسات إلى التصرف سريعاً لتدريب موظفيها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لتحظى بأفضل الدفاعات الممكنة.

وسيكون المعهد شريك التدريب الرسمي لفعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، من 31 مايو إلى 2 يونيو. ويعد «جيسيك»، أبرز وأكبر الفعاليات المتخصصة بالأمن السيبراني في المنطقة، وسيقدم سانز خلاله عدداً من المنتجات الجديدة، مثل «سايبر رينجز» و«سانز فاونديشن» و«سايبر ستارت غيم»، إلى جانب عرض أحدث مجموعة من الدورات التدريبية الرائدة عالمياً، والاعتمادات المرموقة، لتعزيز القدرة على الصمود في وجه الهجمات السيبرانية، وتمكين المؤسسات من التعامل مع التحديات الأمنية في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقال ند بلطه جي: نخطط خلال «جيسيك 2021»، إلى تسليط الضوء على بيان دور برامجنا في مساعدة المؤسسات على التسلح ضد الهجمات السيبرانية المحتملة، وتضييق فجوة المهارات في المجال. وخلال الفعالية، سيعرض معهد سانز «سانز فاونديشنز»، المصممة لتوفير المعرفة المتخصصة، وتطوير المهارات العملية في أسس الحاسوب والتكنولوجيا والأمن. وتتضمن الدورة التدريبية، مجموعة متنوعة وشاملة من التمارين العملية المبتكرة، والتي تتضمن العمل في المختبرات المتخصصة، وتفوق في محتواها كافة الدورات التأسيسية في مجال الأمن السيبراني.

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