«هواوي» تطلق منصة شاملة لدعم الشركات الناشئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هواوي، إطلاق منصتها الشاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة والمطورين. وتعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها، التي يطلقها أحد عمالقة التكنولوجيا العالميين في المنطقة.

وفي إطار هذه المبادرة، تسعى هواوي إلى تمكين ومؤازرة رواد الأعمال المبدعين في المنطقة، بما يساعدهم على تحقيق المزيد من التوسع والنمو، من خلال الاستفادة من إمكانات وقدرات هواوي المتطورة وتقنياتها الداعمة.

وتستهل هواوي هذه المبادرة، بإقامة سلسلة من الندوات والبرامج والمقابلات الشخصية، خلال حدث «أسبوع هواوي للابتكار»، الذي سيقام في «أنوفيشن هب» بمركز دبي المالي العالمي.

وتهدف المبادرة، إلى تمكين الشركات الناشئة والمطورين، بما يتيح لهم تسريع وتيرة انخراطهم في السوق، وتوسيع نطاق حضورهم، وترسيخ مكانتهم، من خلال التعمق أكثر في استكشاف مجموعة أدوات ووسائل هواوي وقدراتها، واكتساب معرفة قيّمة، من خلال التواصل عن كثب مع أبرز الخبراء المتخصصين في القطاع.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من دواعي فخرنا، المشاركة في «إنوفيشن هب»، مركز دبي المالي العالمي، وإطلاق منصتنا الشاملة الأولى من نوعها، لدعم وتمكين الشركات الناشئة والمطورين ورواد الأعمال في المنطقة.

كما يُشكّل مجتمع المتمرسين في التقنية ورواد الأعمال المزدهر، انعكاساً للمشهد الاقتصادي النابض بالحيوية، ونحن نرى أن من واجب الجميع، لا سيما الأطراف التي تمتلك الموارد وشبكة العلاقات الواسعة، تقديم العون والمؤازرة إلى جيل الغد، من رواد الأعمال الناشئين. وندعو المطورين والشركات الناشئة، لزيارتنا خلال حدث «أسبوع هواوي للابتكار»، ونتطلّع إلى الالتقاء معهم عن قرب، وتبادل الرؤى والتصورات، واستكشاف تجربة تواصل تفاعلية بناءة ومثمرة.

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