«أدنوك» تجمع 6 مليارات عبر طرح أسهم وسندات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن اختتام عملية طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم «أدنوك للتوزيع» تمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة «أدنوك للتوزيع» المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتزامنت هذه العملية مع طرح «أدنوك» لسندات غير مضمونة (سندات قابلة للاستبدال بأسهم) بقيمة 4.385 مليارات درهم تقريباً. وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة «أدنوك للتوزيع» وهي مستحقة الدفع في 2024. ويمكن استبدال السندات بأسهم في شركة «أدنوك للتوزيع» وفقاً لشروط خاصة في إطار عملية الطرح المجمّع التي استطاعت أدنوك من خلالها جمع 6 مليارات درهم.

وبعد انتهاء عملية الطرح السريع، تم تحديد سعر البيع النهائي للطرح المجمّع بـ 4.82 دراهم للسهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (5.7%) على متوسط سعر السهم للأشهر الثلاثة الماضية، وهو أقل بـ(1%) من سعر الإغلاق الرسمي للسهم أمس والذي بلغ 4.85 دراهم. وتمت تغطية الطرح المجمّع في أقل من ساعة وشهد طلباً قوياً من قبل مستثمرين إقليميين وعالميين.

ووفقاً لعملية الطرح، تم تقييم السندات القابلة للاستبدال التي تستحق السداد في 2024 (باستثناء حالة الاسترداد المبكر قبل تاريخ الاستحقاق) بالدولار الأمريكي، وهي تتضمن قسيمة بنسبة (0.70%). وتم إصدار السندات القابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع بسعر إصدار 100%، حيث تم تحديد سعر الاستبدال بـ 5.01 دراهم وفق شروط محددة.

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