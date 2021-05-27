أجندة دبي حافلة بالفعاليات والمعارض حتى نهاية العام

المصدر: دبي - بشار باغ

نجحت دبي بامتياز في تمهيد الطريق لعودة المعارض والفعاليات المتخصصة من خلال تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية وأطر العمل المتكاملة التي تضمن صحة وسلامة المشاركين والعارضين، وشهد القطاع خلال الفترة الماضية انطلاق عدد من المعارض الكبرى منها «جلفود» وسوق السفر العربي (الملتقى) و«دبي للمطارات» وغيرها.

وتشكل أجندة مركز دبي التجاري العالمي الحافلة بالمعارض والمؤتمرات حتى نهاية العام حافزاً حيوياً لتسريع تعافي وانتعاش القطاع، حيث ينطلق في 31 مايو الجاري «إندكس»، ومعرض الفنادق ومعرض الترفيه ومعرض ومؤتمر (جيسيك).

ويشهد يونيو انطلاق معرض المعدات والأدوات الميكانيكية في الشرق الأوسط، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.

وبحلول يوليو المقبل، تعقد فعاليات مؤتمر ومعرض «دبي ديرما»، فيما ينعقد معرض الخمسة الكبار في سبتمبر الذي سيشهد أيضاً انطلاق معرض «جيتكس شوبر 2021»، فيما يشهد أكتوبر انطلاق فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» ومعرض الشرق الأوسط للأقمار الصناعية (كابسات).

وينطلق معرض «سيتي سكيب العقاري» في نوفمبر، إضافة للمعرض الدولي لمستلزمات وحلول التعليم ومعرض «جلفود للتصنيع» ومعرض «يامكس» ومعرض الشرق الأوسط للعلامات الخاصة والمعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، ومعرض «عرب لاب»، فيما يشهد ديسمبر انعقاد معرض «جلف ترافيك» ومعرض المنتجات الصينية ومعرض الشرق الأوسط الزراعي ومعرض أتوميكانيكا دبي ومعرض الخليج للتغليف والطباعة.

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