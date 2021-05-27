تخفيضات دبي الكبرى تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم في دبي فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والتي تستمر لمدة 72 ساعة، لتقدم لسكان المدينة وزوارها الكثير من العروض الترويجية والجوائز الكبرى على تشكيلة رائعة من المنتجات.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات في الأسعار تصل إلى 90 % في 1500 متجر تقدم منتجات متنوعة تناسب الجميع، من خطوط الأزياء العصرية إلى أحدث الأجهزة الإلكترونية وإكسسوارات الأطفال ومستلزمات المنزل.

وتعد «3 أيام من التخفيضات الكبرى» إحدى أبرز فعاليات التجزئة وأكثرها شهرة على مستوى دبي، حيث تُقام بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 27 وحتى 29 مايو. وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع والأفرع المشاركة في الفعالية بجميع الإجراءات الاحترازية، بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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