«أغذية» تنفي ثم تؤكد ما نشرته «البيان»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت مجموعة «أغذية»، في إفصاح رسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، ما نشرته «البيان» يوم 12 مايو، حول إضافة سهم الشركة إلى مؤشر مورجان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة ذات رؤوس الأموال الصغيرة، اعتباراً من اليوم.

ويأتي تأكيد «أغذية» بعد يوم واحد من نفيها لخبر «البيان» في إفصاح لسوق أبوظبي، قالت فيه: إن الخبر عار عن الصحة، وليس له أساس، وإنها لم تطلب إدراجها في هذا المؤشر، قبل أن تعود، أمس، لتأكيد الخبر في إفصاح جديد للسوق.

واستناداً إلى بيانات مؤسسة «مورغان ستانلي العالمية»، نشرت «البيان»، في 12 مايو تقريراً عن انضمام أسهم «أغذية» و«إعمار للتطوير» إلى مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة، وإضافة «أدنوك للتوزيع» إلى المؤشر القياسي العالمي، وهو ما أكدته الأخيرة في بيان رسمي، مشيرة إلى أن انضمامها يجعلها ضمن الشركات التسع الإماراتية المدرجة على المؤشر، الذي يحظى باهتمام واسع من مستثمرين مؤسسين دوليين.

ويعتمد انضمام الشركات لمؤشرات «إم. إس. سي. آي» على معايير عدة، يتم بموجبها إدراج الشركات أو حذفها بعملية المراجعة.

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