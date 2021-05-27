حمد المنصوري: الإمارات تتجهز لصنع مستقبل رقمي يعزز مكانتها العالمية

المصدر: دبي- البيان

قال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، معلقاً على قرار أمازون: «إن اختيار شركة أمازن ويب سيرفيسز لدولة الإمارات، كمقر لمراكز بياناتها، أمر مهم، وينطوي على مضامين ودلالات عميقة، من أهمها البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار، والبنية التحتية القوية في مختلف المجالات، وفي المقدمة منها، قطاع الاتصالات، وقبل كل ذلك، الديناميكية التي تتمتع بها دولة الإمارات في مواكبتها لأفضل التجارب العالمية، وريادتها الإقليمية في الحكومة الرقمية، مؤكداً أن الإمارات تتجهز لصنع مستقبل رقمي يعزز مكانتها العالمية ».

وتوجه المنصوري بالشكر إلى شركات الاتصالات في الدولة، للإنجازات التي حققتها على مدى السنوات والعقود الماضية، وقال: «إن اختيار أمازون ويب سيرفيسز، وغيرها من الشركات العالمية، لدولة الإمارات، كمقرات لخدماتها، لم يكن ليتمّ، لولا الجهود التراكمية والمدروسة لشركات الاتصالات في الدولة، هذه الشركات التي كانت على الدوام شريكة في مسيرة البناء والنهضة، عبر تقديم أفضل الخدمات للشركات والأفراد، من خلال بنية تحتية رائدة ومتطورة».

حوسبة سحابية متطورة

وأكد المنصوري أن «النهج الذي اتبعته دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، جعلها ملتقى أهم الشركات العاملة في المجال التقني، واليوم تحتضن الدولة أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، ونحن فخورون بقرار شركة أمازون ويب سيرفيسز للخدمات السحابية، بافتتاح مراكز بيانات لها في الدولة.

إن هذا القرار سوف يساعد في تعزيز المكانة الإقليمية والعالمية للدولة، ويسهم في إيجاد خدمات حوسبة سحابية متطورة، وذات كفاءة ومرونة عالية في المنطقة».

وأشارت الهيئة إلى أن دولة الإمارات تتصدر المشهد، في ما يخص التحول الرقمي، وذلك نتيجة لما اتخذته الحكومة من قرارات وإجراءات، ساهمت في تطوير بنية تحتية قوية، ودوائر حكومية ومؤسسات قادرة على مواكبة العصر في استقطاب الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات.

وأكدت الهيئة أن المناخ الاستثماري الذي تتمتع به دولة الإمارات، حفز الشركات التقنية لإقامة مقرات إقليمية لمراكز استضافة وإدارة البيانات، لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بتطوير الصناعات التقنية كافة، لا سيما الصناعات المرتبطة بقطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وغيرها من الصناعات التقنية المستقبلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز