سلطان بن مجرن: ملتزمون بصناعة فرص عقارية

المصدر: دبي- البيان

انطلق، أمس، في دبي برنامج «ثينك تانك» Think Tank العقاري، بتنظيم من مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، أبرز مبادرات أراضي دبي للترويج العقاري، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي. ويستمر البرنامج حتى اليوم في فندق العنوان، مرسى دبي، ويعد البرنامج الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط هذا العام، ويلبي الحدث، الذي يشمل مختلف القطاعات والصناعات كل احتياجات شريحة واسعة من الجمهور.

وشهد الحدث حضور سلطان بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين في الدائرة، وهم المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية، محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المُؤسّسي، وعدد من مديري الإدارات في أراضي دبي.

نضج السوق

وقال سلطان بن مجرن في كلمته الافتتاحية: أداء السوق العقاري في الإمارة في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد 19» أكد نضجه ومكانته الراسخة، وأثبت جاهزيته ومرونته في وجه الأزمات العالمية، بفضل توجيهات ومبادرات القيادة الرشيدة، وهو العامل الذي مكّنه من مواصلة نشاطه.

نؤكد التزامنا بصناعة فرص تجارية واسعة للسوق العقاري في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة كونها مدينة صديقة للمستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ استدامة دبي على خريطة العالم، تأكيداً لرؤية وطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تطور سريع

وأضاف: نواصل في دائرة الأراضي مساعينا الدؤوبة المبذولة من جميع القطاعات والمؤسسات المنضوية تحت مظلتنا، لتحقيق رؤيتنا الاستراتيجية في أن تكون دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، ومن هذا المنطلق تأتي استضافة هذا الحدث والمهم.

وشدد على أن القطاع العقاري اليوم يشهد تطوراً سريعاً ولافتاً، ومن الأهمية بمكان أن نعمل معاً وسوياً لوضع حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجها القطاعات الرئيسية، ومن شأن هذه المنصة الجامعة أن توفّر أفضل الفرص وأكثرها زخماً، لجميع المشاركين لاستكشاف وطرح الحلول معاً، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا والتحديات والمبادرات والأفكار المبتكرة في القطاعات الرئيسية، بما فيها القطاع العقاري، وتثقيف وتوعية جمهورنا العالمي.

ومن خلال الحدث، تستعد مبادرة «استثمر في عقارات دبي» لوضع بصمتها من جديد على خريطة قطاع الفعاليات وخلق فرص أكبر للجمهور.

نخبة

يجمع البرنامج نخبة من قادة الشركات، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، ومزودي التكنولوجيا، والخبراء الماليين والاقتصاديين والمبتكرين من مختلف القطاعات. ويتم تقسيمهم إلى مجموعات عدة، تمثل قطاعات مختلفة لإجراء عصف ذهني، إذ سيتعاون المشاركون عبر تبادل المعرفة والخبرات لابتكار حلول جديدة للتحديات.

ويرحب الحدث بمشاركة كل المؤسسات العامة والخاصة، فضلاً عن المنظمات المحلية والدولية، وسيقدم الحدث حلولاً فعّالة لمواجهة التحديات التي تواجهها القطاعات الرئيسية، مثل: التمويل، وإدارة المرافق، والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، والتسويق، والخدمات الحكومية، والمعرفة، ونمط الحياة، والمدن الذكية، والمدن المستدامة، وتكنولوجيا العقارات.

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