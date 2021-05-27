4832 مبايعة عقارية بدبي بـ 11 مليار درهم في أبريل

المصدر: دبي- البيان

يواصل السوق العقاري في إمارة دبي تحقيق أرقام قياسية في عدد الصفقات العقارية وقيمتها، معززاً بذلك المكانة العالمية، التي تتمتع بها الإمارة كونها أفضل وجهات الاستثمار العقاري، وأكثرها جاذبية ومرونة، وأظهرت النسخة الرابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي»، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، أن عدد الصفقات العقارية، التي شهدها شهر أبريل بلغ 4,832 مبايعة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 10.98 مليارات درهم، والتي تعتبر القيمة الأعلى خلال 4 سنوات، وتحديداً منذ مارس 2017.

وتشير بيانات المؤشر، الذي يتّخذ 2012 سنة الأساس، ويناير 2012 شهر الأساس، والربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن أبريل حقق نمواً في عدد المبايعات العقارية بنسبة 4.2% مقارنة بشهر مارس، فيما حقق كذلك نمواً في قيمة المبايعات بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها، وبذلك يصل إجمالي عدد المبايعات العقارية، منذ مطلع العام حتى نهاية أبريل إلى 16,577 مبايعة، بقيمة 36.12 ملياراً.

نظرة عامة

استحوذت المبايعات العقارية، التي تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم على 70% من إجمالي المبايعات في أبريل، فيما شكّلت المبايعات، التي تتراوح قيمتها بين 2 إلى 5 ملايين درهم نحو 23% من الإجمالي، و4% للمبايعات، التي تتراوح قيمتها بين 5 إلى 10 ملايين، وأخيراً 3% للمبايعات، التي تزيد قيمتها على 10 ملايين.

واستحوذ السوق الثانوي/‏‏ الوحدات الجاهزة على 60% من إجمالي المبايعات في حين شكلت المبايعات على الخريطة 40%، وشكّلت مبيعات الشقق 69% من الإجمالي، و31% لمبيعات الفلل/‏‏ تاون هاوس.

وتعاملت المبايعات على الخريطة مع 1,934 عقاراً بقيمة 3.09 مليارات، في حين تم تداول 2,898 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة 7.89 مليارات. وبمقارنة هذه النتائج مع مارس، يتضح أن المبيعات على الخريطة ارتفعت 12.9%، فيما يعد أعلى معدل منذ 14 شهراً، في حين انخفضت مبيعات السوق الثانوي 0.92% لأول مرة منذ 11 شهراً.

عمليات البحث

بحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تركزت عمليات البحث عن الفلل/ تاون هاوس في أبريل 2021 في مناطق دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد، وداماك هيلز، في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في الفترة ذاتها، في مناطق مرسى دبي، داون تاون دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.

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