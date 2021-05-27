1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.9 مليار درهم، حيث تم تسجيل 217 مبايعة بقيمة 865.07 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 171.44 مليون درهم، و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 693.62 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 330 مليون درهم، بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات.

وتصدرت مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.06 مليار درهم، منها 15 رهن أراضٍ بقيمة 129.43 مليون درهم، و70 رهن فلل وشقق بقيمة 932.69 مليون درهم، أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي، بقيمة 795 مليون درهم، ورهن بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 110 ملايين. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 17.26 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا، بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 6، بقيمة 5 ملايين.

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