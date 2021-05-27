«سيليكت» تتوسع في «نخلة جميرا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «سيليكت جروب» إلى جانب شريكها «شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» استحواذهما على قطعة أرض مساحتها 17.919 متراً مربعاً في منطقة الهلال الغربي ضمن «نخلة جميرا». ويمتلك الشركاء قطعة أرض مجاورة تبلغ مساحتها 47.474 متراً مربعاً ستضاف إلى مساحة المشروع، لتمتد أعمال التطوير في المشروع المطل على الشاطئ إلى مساحة تزيد على 65.410 أمتار مربعة.

وتتمتع قطعة الأرض التي تعتبر واحدة من آخر قطع الأراضي الشاطئية المتبقية في «نخلة جميرا»، بموقع استراتيجي مميز، حيث تقع بين «ذا ون آند اونلي» وفندق «دبليو دبي نخلة جميرا». كما أنها تقع على مقربة من المشاريع الترفيهية المتنامية في «نخلة جميرا» مثل، «ذي بوينت»، و«نخيل مول»، و«ذا ڤيو آت ذا بالم».

بعد التسليم الناجح لمشروعي «جميرا ليفنج مارينا جيت» و«دبي مارينا» و«15 نور ثسايد» بمنطقة الخليج التجاري والذي تم إطلاقه أخيراً، ستقوم «سيليكت جروب» بالجمع بين عدد صغير من الشقق الفخمة والفلل السكنية الفاخرة وواحد من أرقى وأفخم الفنادق العالمية تحت إدارة واحدة ليصبح المجمع وجهة استثنائية .

ومن المقرر الإعلان عن خطط إنجاز المشروع، ومشغّل الفندق، من الشركات الرائدة لإدارة الفنادق الفاخرة في غضون أسابيع. كما ستقوم «سيليكت جروب» بأعمال بحفر الأرض قبل نهاية العام، ويتوقع أن يكون تاريخ الانتهاء في غضون 3 سنوات من بدء العمل.

وقال متحدث من شركة «نخيل»: أدى تضافر جهود كل الأطراف إلى بيع واحدة من آخر قطع الأراضي المتبقية في مشروعنا الرئيسي «نخلة جميرا». التي تضم مجموعة متنوعة من المنتجعات الفاخرة والمشاريع السكنية وعوامل الجذب المميزة، ونحن نتطلع قدماً إلى ما ستقدمه «سيليكت جروب» ليكمل العلامات التجارية الرائدة عالمياً التي تحتضنها «نخلة جميرا».

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